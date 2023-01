Der ehemalige neuseeländische Rugbyspieler Campbell Johnstone ist der erste All Black, der sich als schwul outet

CNN

Der ehemalige neuseeländische Rugbyspieler Campbell Johnstone war der erste All Black, der sich am Montag in einem Interview mit Seven Sharp von TVNZ öffentlich als schwul geoutet hat.

Johnstone – der drei Testspiele für Neuseeland bestritt, darunter zwei gegen die britischen und irischen Lions im Jahr 2005 – sagte, er habe es seinen Freunden und seiner Familie „vor langer Zeit“ gesagt, bevor er die Ankündigung in der Show machte.

„Wenn ich der erste All Black sein kann, der sich als schwul herausstellt und den Druck und die Stigmatisierung des Problems beseitigt, kann es anderen Menschen tatsächlich helfen“, sagte Johnstone.

„Dann wird die Öffentlichkeit wissen, dass es einen unter den All Blacks gibt … und es könnte eines der letzten Teile des sportlichen Puzzles sein, das alle zum Abschluss bringt“, fügte der ehemalige Spieler von Canterbury und Crusaders hinzu.

Als Reaktion auf die Ankündigung lobte Mark Robinson, Chief Executive des neuseeländischen Rugby, seinen ehemaligen Teamkollegen und sagte in einer am Montag auf Twitter veröffentlichten Erklärung, Johnstones „Stärke und Sichtbarkeit werden den Weg für andere in unserem Spiel ebnen“.

„Rugby ist ein Sport, der jeden willkommen heißt und ein Ort, an dem sich die Menschen sicher fühlen sollten, wer sie sind. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die sich im Rugby nicht immer so wohl gefühlt haben, wie sie sind. Wir möchten klarstellen, egal wen Sie lieben, Rugby steht hinter Ihnen“, fügte Robinson hinzu.

Der 43-jährige Johnstone sagte, er sei bereit für das Rampenlicht, das auf ihn geworfen werden würde, und fügte hinzu: „Ich bin sehr glücklich und sehr zufrieden mit mir selbst, also bin ich sehr glücklich darüber.“