Malaysias ehemaliger Premierminister Mahathir Mohamad verlässt am 26. Mai 2023 das Nikkei-Forum „Zukunft Asiens“ in Tokio.

Der frühere malaysische Premierminister Mahathir Mohamad wurde zur „Beobachtung“ in ein Herzkrankenhaus eingeliefert, teilte eine Quelle der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag mit.

Der 98-jährige ehemalige Staatschef ist einer der einflussreichsten Politiker Malaysias und war insgesamt 24 Jahre lang zweimal Premierminister.

Er sei am Dienstag in das Nationale Herzinstitut in Kuala Lumpur eingeliefert worden, teilte eine dem ehemaligen Ministerpräsidenten nahestehende Quelle unter der Bedingung der Anonymität mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

„Es geht ihm gut und er steht unter Beobachtung“, sagte die Quelle.

Ein anderer Beamter, der Mahathir nahe steht, sagte, der ehemalige Anführer sei „in keiner Gefahr. Mahathir wird wegen einer Infektion behandelt“.

Auch Mahathir wurde im Dezember 2021 und Januar 2022 für mehrere Tage ins Krankenhaus eingeliefert, um sich ärztlichen Untersuchungen zu unterziehen.

Im Laufe der Jahre hatte er zahlreiche Herzprobleme, erlitt mehrere Herzinfarkte und unterzog sich einer Bypass-Operation.

Mahathir führte Malaysia von 1981 bis 2003 und kehrte dann 2018 im Alter von 92 Jahren an die Macht zurück, als er eine reformistische Koalition anführte.

Diese Regierung brach im Jahr 2020 aufgrund von Machtkämpfen zusammen.

Er verlor bei den Parlamentswahlen 2022, hat sich jedoch mit malaysischen politischen Parteien zusammengetan, um die derzeitige Regierung unter Premierminister Anwar Ibrahim zu stürzen.