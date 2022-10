Der ehemalige Guantánamo-Häftling Saifullah Paracha wurde nach Pakistan zurückgeführt

CNN

Laut einer Erklärung des Verteidigungsministeriums wurde Saifullah Paracha, ein ehemaliger Häftling in der Haftanstalt von Guatanamo Bay, nach Pakistan zurückgeführt.

Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte den Kongress zuvor im September über seine Absicht informiert, Paracha, der seit 2003 wegen angeblicher Verbindungen zu al-Qaida in US-Gefangenschaft war, zurückzuholen.

In der Erklärung des Verteidigungsministeriums heißt es: „Die Vereinigten Staaten schätzen die Bereitschaft Pakistans und anderer Partner, die laufenden US-Bemühungen zu unterstützen, die sich auf die verantwortungsvolle Reduzierung der Häftlingspopulation und die endgültige Schließung der Einrichtung in Guantanamo Bay konzentrieren.“

Eine Erklärung des pakistanischen Außenministeriums bestätigte, dass Paracha am Samstag im Land eingetroffen war, und fügte hinzu, dass das Außenministerium „einen umfassenden behördenübergreifenden Prozess abgeschlossen hat, um die Rückführung von Herrn Paracha zu erleichtern“.

„Wir sind froh, dass ein im Ausland inhaftierter pakistanischer Staatsbürger endlich wieder mit seiner Familie vereint ist“, heißt es in der Erklärung weiter.

35 Häftlinge bleiben in Guantamo Bay, sagte das Pentagon in seiner Erklärung vom Samstag und fügte hinzu: „20 kommen für eine Überstellung in Frage; 3 haben Anspruch auf ein periodisches Überprüfungsgremium; 9 sind am Verfahren der Militärkommissionen beteiligt; und 3 Häftlinge wurden in Militärkommissionen verurteilt.“