Der ehemalige finnische Premierminister Alexander Stubb gewinnt die Präsidentschaftswahl – POLITICO

Nach dem Schulbesuch in Finnland und später in den USA, Belgien und Großbritannien trat Stubb 2004 als Mitglied des Europäischen Parlaments in die Politik ein. Der große Erfolg Finnlands gelang ihm 2008, als er – zu seiner eigenen Überraschung – zum Außenminister ernannt wurde.

Von seinen Verbündeten für seinen energischen Ansatz in der Politik gelobt, wurde er während seiner Regierungszeit auch für seine gelegentlich übereilten Äußerungen kritisiert und musste sich entschuldigen, nachdem ihm vorgeworfen wurde, auf einer Sitzung des Nordischen Rates, einem regionalen Kooperationsgremium, geflucht zu haben.

In einem schwierigen Jahr als Premierminister im Jahr 2014 gelang es ihm nicht, den Popularitätsrückgang seiner NCP umzukehren, und er verlor 2015 eine Parlamentswahl inmitten eines Wirtschaftsabschwungs. Nach einer anschließenden Amtszeit als Finanzminister verließ er 2017 die finnische Politik und schwor, nie wieder zurückzukehren.

Während des fünfmonatigen Präsidentschaftswahlkampfs, sagen Beobachter, verdiente sich Stubb die Unterstützung der Wähler dadurch, dass er bei Debatten ein ruhigeres und nachdenklicheres Verhalten an den Tag legte, als es seine Gewohnheit gewesen war, und dass er sich bemühte, seinen Rivalen Respekt zu erweisen.

„Wie auch immer diese Wahl verläuft, sie wird gut für Finnland sein“, sagte er in einer Debatte mit Haavisto Anfang letzter Woche.

Stubb hat erklärt, er wolle eine einigende Kraft in der finnischen Gesellschaft sein, was das Land nach einer Reihe von Rassismusskandalen unter Regierungsministern und in jüngerer Zeit Streiks über Arbeitsbedingungen und Löhne, die die öffentlichen Dienste lahmlegten, offenbar braucht.