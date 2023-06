Die beiden Teenager, deren Tod Deutschland erschüttert hat, waren erst 13 und 15 Jahre alt. Sie hatten Drogen genommen, um ein besonderes Erlebnis, einen Nervenkitzel zu erleben. Die vermutete Ursache war in beiden Fällen, die innerhalb weniger Tage auftraten, eine Überdosis der Droge Methylendioxymethamphetamin (MDMA), allgemein bekannt als Ecstasy.

Todesfälle durch Ecstasy gab es schon einmal: Auch der Tod einer jungen US-Amerikanerin nach einer Ecstasy-Überdosis im berühmten Berliner Nachtclub Berghain im Jahr 2017 erregte große Aufmerksamkeit.

So tragisch jeder einzelne Todesfall auch ist: Laut einer Statistik des Bundeskriminalamts (BKA) liegt Ecstasy auf dem letzten Platz, wenn es um Todesfälle durch illegale Drogen geht. Von 2020 bis 2022 erfassten die BKA-Statistiker 27 Fälle.

Ecstasy ist nach Cannabis und Amphetamin die am dritthäufigsten konsumierte illegale Droge in Deutschland. Laut dem Epidemiologischen Suchtsurvey in Deutschland (ESA) hat jeder 100. Befragte im Alter zwischen 18 und 64 Jahren in den letzten 12 Monaten Ecstasy konsumiert.

Viele Partygänger genießen die anregende Wirkung von Drogen Bild: picture-alliance/dpa

Herzklopfen, Überhitzung, Kreislaufkollaps – und manchmal der Tod

Die Arzneimittelinformationsseite Drugcom.de Die von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) durchgeführte Zeitschrift warnt eindringlich vor den Gefahren der Einnahme von Ecstasy. Darin wird darauf hingewiesen, dass durch Ecstasy-Konsum verursachte Todesfälle „hauptsächlich die Folge von Überhitzung und dem daraus resultierenden Nieren- oder Leberversagen“ seien.

Die Seite Drugcom macht jedoch deutlich, warum gerade Partygänger zur synthetischen Droge greifen. „Ecstasy hat die stimulierende Wirkung seines Ausgangsstoffs Amphetamin: Wer es konsumiert, fühlt sich wach und leistungsfähig.“ Drugcom zählt „Glücks- und Liebesgefühle“ oder „das Gefühl der Nähe zu anderen Menschen“ zu den „angenehm empfundenen Wirkungen“ der Droge. Ideal zum durchtanzen in Clubs.

Die Dosierung kann den Unterschied zwischen einem Gift und einem Medikament ausmachen: Diese Woche hat die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) Leitlinien veröffentlicht für die Erforschung psychedelischer Drogen, einschließlich Ecstasy. Die Substanz wird bereits seit Jahren erfolgreich zur Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) bei Militärveteranen eingesetzt. Die Verabreichung erfolgt jedoch kontrolliert, in sicheren Dosierungen und ohne Vermischung mit anderen Substanzen, die gefährlich sein können.

Menschen, die sich die Droge illegal beschaffen, haben diese Sicherheit nicht. In ihrem neuesten Bericht, der Mitte Juni veröffentlicht wurde, schreibt die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) stellte fest, dass „die Gesamtstärke der auf dem Einzelhandelsmarkt erhältlichen Tablets im historischen Vergleich immer noch hoch ist.“

Drogencheck für informierten Konsum

Der europäische Sommer ist die Festivalsaison. Berichten einer Nachrichtenagentur zufolge sind auf dem beliebten Musik- und Kunstfestival Fusion, das derzeit (28. Juni bis 2. Juli) stattfindet, bereits Pillen mit dem gleichen Aufdruck aufgetaucht wie die, die im Verdacht stehen, die beiden Mädchen getötet zu haben – „Blue Punisher“. Mecklenburgische Seenplatte nordwestlich von Berlin. Partygänger wurden gewarnt. In Berlin soll am 8. Juli die Neuauflage der „Loveparade“ mit möglicherweise Hunderttausenden Feiernden und massivem Ecstasy-Konsum stattfinden. Die meisten wüssten nicht genau, was sie einnehmen.

Die Kontrolle von Medikamenten auf Dosierung und Reinheit hilft, Unfälle zu vermeiden Bild: Martin Schutt/dpa/picture Alliance

Seit Anfang Juni können Menschen in Berlin, die illegal gekaufte Drogen konsumieren wollen, die Substanzen kostenlos testen lassen. Nach jahrelangen Diskussionen und Vorbereitungen hat das sogenannte „Drug Checking“ begonnen. Dabei werden die Inhaltsstoffe auf Verunreinigungen untersucht. Die Ergebnisse liegen in der Regel innerhalb von drei Tagen vor.

„Wenn es schon eine flächendeckende Drogenkontrolle gegeben hätte und diese breit kommuniziert worden wäre, hätte das vielleicht die tragischen Unfälle verhindern können“, sagte der Toxikologie- und Drogenexperte Fabian Pitter Steinmetz mit Blick auf den jüngsten Tod der beiden Teenager.

In Berlin war die Nachfrage nach Drogentests in den ersten Wochen des Programms so groß, dass viele Tests nicht durchgeführt werden konnten. Die ersten Ergebnisse: Ein Drittel der bisher eingereichten Stoffe übertraf entweder die erwartete Dosierung oder war verunreinigt.

Mindestens vier weitere Bundesländer wollen dem Beispiel Berlins folgen und kostenlose Drogentests einführen. Möglich wäre das durch ein neues Gesetz, das es künftig ermöglichen soll, solche Initiativen bundesweit zu starten. Das Gesetz wurde bereits vom Bundestagsunterhaus verabschiedet, muss aber noch vom Bundesratsoberhaus verabschiedet werden.

Toxikologe Steinmetz sieht im Drug Checking auch eine Chance, Einblicke in die Drogenszene zu gewinnen – vor allem den Zugang zu Drogenkonsumenten. „Als typischer Sozialarbeiter oder Drogenberater trifft man normalerweise nie auf typische Konsumenten von Freizeitdrogen“, sagt Steinmetz im Gespräch mit der DW. „Die Mehrheit der Menschen, die diese Partydrogen am Wochenende konsumieren, hat kein problematisches Konsumverhalten. Dennoch würden ihnen einige Hinweise auch dabei helfen, künftige Probleme zu vermeiden und Risiken zu minimieren.“

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.

