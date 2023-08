Es ist die Sheeter Bowl! Der VLookup Cup! Merge-Wahnsinn! Wie auch immer Sie es nennen wollen, die Excel-Weltmeisterschaft kehrt diese Woche zu ESPN zurück. Am Freitagmorgen um 7 Uhr ET werden im Rahmen der jährlichen ESPN-Veranstaltung „The Ocho“ einige der weltweit führenden Excel-Experten auf der größten Bühne des Sports darum kämpfen, Rätsel zu lösen.

Das Ocho ist eine ESPN-Veranstaltung, bei der Sportarten gezeigt werden sollen, die sonst nicht im Fernsehen übertragen werden. Excel steht neben „Slippery Stairs 2023“, der „Pillow Fight Championship“ und Wettbewerben in allen Bereichen vom Bandschleifen bis zum Schilderdrehen auf dem Programm – aber es ist immer noch so eine große Sache. Als Excel im vergangenen Jahr im Netzwerk auftauchte, fand der Sport ein völlig neues Publikum. Seitdem haben mehr als 800.000 Menschen den gesamten 2,5-stündigen Wettbewerb auf YouTube gesehen (ESPN zeigte einen 30-minütigen Schnitt des Kampfes), und die Leute, die die Weltmeisterschaft ins Leben gerufen haben, sagen, dass dies den Verlauf der Veranstaltung für immer verändert hat.

Aber dazu kommen wir noch. Das Wichtigste zuerst: Wie in aller Welt macht man Excel zu einem Wettkampfsport? Die Antwort besteht darin, Excel zum leistungsstärksten Rätsellösungssystem der Welt zu machen. Den Teilnehmern einer Veranstaltung wie der Excel-Weltmeisterschaft wird ein sogenannter „Fall“ übergeben, der fast alles sein kann. In einem Fall aus dem letztjährigen Wettbewerb musste jeder Spieler alle möglichen Ergebnisse und die damit verbundenen Belohnungen für einen Spielautomaten herausfinden; Eine weitere Aufgabe bestand darin, zu modellieren, wie ein Videospielcharakter durch ein Excel-basiertes Level navigieren könnte. In vielen Fällen geht es um Schach, Wahlen oder irgendeine Art von Zufallsgeneratoren. In jedem Fall haben die Teilnehmer 30 Minuten Zeit, eine Reihe von Fragen im Wert von bis zu 1.000 Punkten zu beantworten. Die meisten Punkte gewinnen.

Dieses Jahr gibt es etwas Neues: Es ist ein Ausscheidungsrennen. Alle fünf Minuten scheidet der Spieler mit den wenigsten Punkten aus, bis nur noch ein Excel-Spieler übrig ist. „Wir haben das Spiel bereits gedreht“, sagt Andrew Grigolyunovich, Gründer und CEO des Financial Modeling World Cup, der Organisation, die die Veranstaltung betreut. Es werde derzeit für ESPN-Konsum gekürzt, sagt er, und das gesamte Spiel werde ebenfalls am Freitag erscheinen. „Es ist eine wirklich lustige und aufregende Veranstaltung.“

Aktualisieren: Hier ist die Veranstaltung! Das Ganze dauert 50 Minuten, es war großartig, man sollte es sich ansehen.

Am letztjährigen Wettbewerb nahmen einige der größten Namen in Excel teil: Diarmuid Early, ein Finanz- und Datenberater, den mehrere Leute, mit denen ich gesprochen habe, als „Michael Jordan von Excel“ bezeichneten; Andrew Ngai, ein Aktuar, der derzeit der bestplatzierte Exceler-Wettbewerber der Welt ist; David Brown, ein Professor der University of Arizona, der auch viele Excel-Wettbewerbe auf College-Ebene leitet; und mehr. (Spoiler-Alarm: Ngai hat am Ende gewonnen.) Alle drei sind zusammen mit fünf anderen Tabellenkalkulationsexperten auch im diesjährigen Kampf vertreten.

Auch das ist alles nur ein Teil der wettbewerbsintensiven Excel-Welt. Es gibt auch den Financial Modeling World Cup selbst, bei dem es längere Aufgaben gibt, die sich enger auf die eigentliche Finanzmodellierung konzentrieren. Die Organisation führt außerdem Bildungsprogramme für Excel-Benutzer und einen schnell wachsenden Wettbewerb für Studenten durch. Aber bei diesen 30-minütigen Smackdowns, die die FWMC als „Excel Esports“ bezeichnet, passiert das wirklich Aufregende.

Die meisten Leute, die an Excel Esports und dem FMWC teilnehmen, verdienen ihren Lebensunterhalt mit Excel, was Sinn macht. Viele sind Finanzanalysten, was auch Sinn macht. Aber Excel ist eine so vielseitige und weit verbreitete Software, dass Sie keine Finanzkenntnisse benötigen, um über Tabellenkalkulationskenntnisse zu verfügen. So viele Leute haben zumindest eine flüchtige Kenntnis der App, dass Oz du Soleil, einer der Kommentatoren von Excel Esports, sagt, sein Ziel sei es nicht, zu erklären, wie Excel funktioniert oder Sie davon zu überzeugen, dass es cool ist, sondern einfach das Drama zu erzählen, das der App innewohnt Wettbewerb.

„Ich höre von Leuten, die einfach die Fernsehkanäle umgeschaltet haben“, sagt du Soleil, „und sagen: ‚Excel läuft im Fernsehen?!‘ Und so denke ich darüber nach, wie ich sie einbeziehen kann, ohne sie dabei zu langweilen, über den Unterschied zwischen einem Outer-Join und einem Xlookup zu reden.“ Wenn er diese Spiele nicht kommentiert, unterrichtet du Soleil beruflich Excel und betreibt einen YouTube-Kanal namens Excel on Fire. Wie so viele Leute in diesem Bereich vertritt er die Idee, dass die Welt auf Tabellenkalkulationen läuft und dass das Spielen von Spielen in Tabellenkalkulationen nicht weniger cool sein muss als das Spielen anderer Spiele.

Und letztendlich sagen diejenigen, die an Excel Esports beteiligt sind, dass Excel-Kenntnisse nur ein Teil des Spiels sind. Natürlich ist es hilfreich, die neuesten Codierungs- und Formelerstellungstricks zu kennen, und Sie müssen auf jeden Fall mit der grenzenlosen Bibliothek an Tastaturkürzeln von Excel vertraut sein. Aber gut in Excel zu sein, ist so, als hätte man die schicksten Golfschläger auf dem Platz: Es hilft auf jeden Fall, aber allein bringt man dadurch nichts.

„Wenn Sie fünf Personen mit Excel-Erfahrung die gleiche Frage stellen, fallen ihnen möglicherweise fünf völlig unterschiedliche Möglichkeiten ein, dies zu tun“, sagt Peter Scharl, ein versicherungsmathematischer Berater, der sich für das konkurrierende Excel begeisterte, nachdem er es letztes Jahr auf ESPN gesehen hatte, und es auch ist Jetzt ist er der 8. Spieler in der FMWC-Wertung. „Es wird also nicht unbedingt nur die Person mit den besten Excel-Kenntnissen gewinnen – wenn Sie schnell denken und Probleme lösen können, sind Sie auch im Vorteil.“

Competitive Excel gibt es schon seit Jahren, aber der Auftritt auf ESPN im letzten Jahr war so etwas wie ein Wendepunkt für das Spiel. Das diesjährige im Fernsehen übertragene Spiel ist nur ein Teil einer längeren Saison, die zur wirklich großen Show führt: den Microsoft Excel World Championship Finals in Las Vegas im Dezember. Für Grigolyunovich und das FMWC-Team besteht die Hoffnung darin, eines Tages nicht nur beim Tag der albernen Sportarten des Senders auf ESPN zu sehen, sondern genauso beliebt und aufregend zu sein wie jedes andere Spiel, das Sie sich ansehen könnten. Und sie glauben, dass Tabellenkalkulationen alles haben, was sie brauchen, um dorthin zu gelangen. „Was würden Sie lieber tun“, sagt Brown, „1.000 Stunden damit verbringen, darin gut zu werden?“ Ruf der Pflicht oder 1.000 Stunden Excel-Logikspiele spielen?“ Zumindest für ihn ist die Antwort ziemlich offensichtlich.