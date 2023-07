Der Duft des Sommers – Lavender-Box von Waldland: Jetzt neu im Shop!

Nicht nur Bienen en Schmetterlinge schätzen die wunderschönen violetten Blüten. Lavendel schreeuwt als een krachtige Heilpflanze en vind sowohl in der Küche als auch in der Kosmetik zahllose Einsatzmöglichkeiten – en is außerdem überaus hübsch anzusehen! De Lavender Box von Waldland is het perfecte cadeau voor alle fans van de wohlriechendenden Lippenblütlers.

Die Box bevat een Waffel-Geschirrtuch, Lavendeltaler, Bio-Lavendelblüten, Lavendelseife, Lavendelservietten en een ätherisches Öl im hübschen Waldland-Geschenkkarton.

Waldland lässt sich von der Waldviertler Natur inspire. Ideeën voor een regio en voor mensen. Alle informatie over regionale kosten op www.waldland.at.

Prijs: € 40,00 (+ € 5,90 verzendkosten)

AboClub Vorteil:

Abonnementen en abonnementen maken een Mini-Duftseife gratis uit.

Mini Duftseifen – gratis bij bestelling voor abonnementen Foto:

Waldland



Gleich telefonisch onder 050/8021-1400, per mail een aboclub@noen.at of bestel direct online!