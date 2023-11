Zumindest scheint das Team insgesamt noch hinter ihm zu stehen. „Der Trainer ist keiner, der einfach aufgibt. Und das würde ich auch nicht wollen. Denn ich bin davon überzeugt, dass ich mit ihm die bestmöglichen Chancen habe, da rauszukommen“, sagte Robin Knoche Sportbild. Der Verteidiger setzt darauf, dass Fischer noch lange Union-Trainer bleiben wird und erinnert daran, was der Verein mit ihm erreicht hat. „Ich hoffe sehr, dass er noch viele Jahre bei Union bleibt. Man sollte sich auch daran erinnern, woher Union kommt und dass es in den letzten Jahren immer steil bergauf ging. Es gibt Rückschläge, das kommt vor. Die hatten wir letzte Saison auch.“ „, sagte er Bone.

Allerdings muss man sagen, dass der Einbruch in diesem Jahr natürlich um ein Vielfaches gravierender ist als die größte Minikrise der letzten Jahre. Andererseits muss aber auch festgestellt werden, dass die Spielstärke von Union nicht so drastisch zurückgegangen ist. Vielmehr scheint sich das ganze Glück, das sich in den letzten Jahren angesammelt hat, auf einen Schlag gegen die Eisernen zu wenden. „Wir haben in den letzten Jahren keinen großartigen Fußball gespielt. Aber wir waren effektiv“, erklärte Knoche.

„Unsere Art, Fußball zu spielen, war mit viel Aufwand verbunden. Aufopferungsvoll zu handeln, für den Mitspieler zu laufen. Dazu gehören die Abläufe auf dem Platz, die in den letzten Jahren strukturiert wurden. Wir sind derzeit nicht in der Lage, diesen Fußball zu spielen.“ „Wir sind auf dem Niveau der Vorjahre“, beschreibt Knoche das aktuelle Problem, das durchaus mit den Veränderungen im Kader zusammenhängt.

Darüber hinaus ist es natürlich immer schwierig, einen negativen Wirbel zu durchbrechen, wenn man einmal darin gefangen ist. „Natürlich geht so eine Niederlagenserie nicht spurlos an einem vorbei – auch nicht am Trainer. Und intern belügen wir uns nicht, sondern sprechen die Dinge klar an“, sagte Knoche.

„Trotzdem, und das ist eine der großen Stärken von Urs Fischer: Er bleibt sich selbst treu, indem er besonnen bleibt, nicht in Aktionismus verfällt – sondern klare Ansprüche an uns stellt“, sagt der Routinier zugunsten des Trainers.

Letztendlich ist auch er davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Wende schaffen und am Ende der Saison das Mindestziel, den Klassenerhalt, erreichen können. „Ich bin absolut sicher, dass wir die Qualität haben, in der Liga zu bleiben und dass wir es wieder schaffen, diesen mannschaftlichen Zusammenhalt, dieses leidenschaftliche Kämpfen füreinander auf dem Platz zurückbekommen“, zeigte sich Knoche optimistisch.