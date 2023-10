Harvard, Columbia und Dutzende anderer Universitäten haben sich beeilt, Erklärungen zu veröffentlichen, in denen sie erklären, wen sie unterstützen. Aber die daraus resultierenden Versuche, mit der Zivilbevölkerung auf beiden Seiten zu sympathisieren und gleichzeitig Bedenken hinsichtlich der Möglichkeit von Antisemitismus und Islamophobie zu schüren, haben die Campus-Fraktionen selten zufrieden gestellt.

„Dies unterstreicht die Notwendigkeit, dass die Biden-Regierung ihre lange verspäteten versprochenen Vorschriften einhalten muss“, sagte Kenneth Marcus, der unter der Trump-Regierung das Büro für Bürgerrechte des Bildungsministeriums leitete und jetzt das Brandeis Center leitet, das sich für Bürgerrechte einsetzt des jüdischen Volkes. „Dies wurde in der gesamten Verwaltung immer wieder versprochen und verzögert.“

Die Regelung des Bildungsministeriums zu Antisemitismus und Diskriminierung aufgrund der Abstammung, die noch nicht vorgeschlagen wurde, macht College-Administratoren möglicherweise nicht bei ihren Studenten oder Aktivisten für freie Meinungsäußerung beliebt, würde aber klar machen, wann sie in angespannte Demonstrationen oder Diskussionen eingreifen müssen. Befürworter der Regel sagen, frühere Faktenblätter der Behörden deuten darauf hin, dass sie eng mit Trumps Durchführungsverordnung übereinstimmen könnte, die drohte, Hochschulen, die Antisemitismus auf dem Campus ignorieren, Bundesmittel zu entziehen.

Ohne die Politik der Trump-Ära sehen ihre Befürworter, dass Studenten, Administratoren und andere Bildungsleiter diese Woche Schwierigkeiten haben, freie Meinungsäußerung mit potenziell antisemitischer oder islamfeindlicher Rhetorik in Einklang zu bringen, während die Spannungen über den Krieg in Israel und Gaza auf dem Campus und in den sozialen Medien eskalieren.

Äußerungen von Hochschulpräsidenten wie Claudine Gay von der Harvard-Universität beherrschen die Schlagzeilen als zu lasch, insbesondere wenn Studentengruppen die Invasion als Sieg der Palästinenser angepriesen haben. Gay ist einer von vielen College-Präsidenten, die nach dem Krieg nicht überlegt haben, wie sie auf die Studenten reagieren sollen, und Politikexperten argumentieren, dass die Biden-Regierung bei der Bewältigung dieses Problems helfen könnte. (Gay veröffentlichte schnell eine zweite Erklärung, nachdem Sen. Ted Cruz (R-Texas) und andere Harvard-Absolventen kritisierten sie zuerst.)

„Dies sendet leider ein Signal, dass das Massaker an Juden in den Köpfen der Universitätsleitungen weniger wichtig ist oder dass sie zumindest, aus welchen Gründen auch immer, weniger reaktionsfähig sind, als wenn andere Gruppen wie die Ukrainer angegriffen werden“, Marcus sagte über Gays erste Reaktion.

Israelisch-palästinensische Proteste auf Universitätsgeländen sind nichts Neues. Palästinensische Studentengruppen unterstützen seit langem die nationale Befreiung, während jüdische Gruppen, die Israel unterstützen, über einen Anstieg antisemitischer Vorfälle besorgt sind, die in den letzten Jahren auf Universitätsgeländen zugenommen haben.

„Wenn es in Israel-Palästina einen Anstieg der Gewalt gibt, sehen wir Konsequenzen hier in den Vereinigten Staaten und in Europa, und wir sehen einen Anstieg des Antisemitismus“, sagte Miriam Elman, Geschäftsführerin des Academic Engagement Network, einer gemeinnützigen Organisation, die und organisiert schult rund 1.000 Dozenten und Administratoren an 300 Standorten im Kampf gegen Antisemitismus.

Sie fügte hinzu, dass sich jüdische Studentengruppen größtenteils um die National Students for Justice in Palestine kümmern, die „offenbar eine sehr pro-Hamas-freundliche Position und Botschaft vertreten haben“.

Die National Students for Justice in Palestine haben ihre Studentenverbände aufgefordert, sich zu sammeln, denn „wir haben die unerschütterliche Verantwortung, uns dem Aufruf zur Massenmobilisierung anzuschließen … Die nationale Befreiung ist nahe.“

Studentenorganisatoren sagen jedoch, dass es auf den Campusgeländen rund um ihre Kundgebungen und jüdischen Versammlungsorte eine erhöhte Polizeipräsenz gegeben habe. Die akademische und psychische Gesundheitsunterstützung wurde auch auf jüdische Studenten ausgeweitet, „aber die gleiche Unterstützung wurde überhaupt nicht auf palästinensische, arabische oder muslimische Studenten ausgeweitet“, sagte Craig Morton, Studentenorganisator der Yale University bei Yalies4Palestine und Stipendiat in den USA Kampagne für die Rechte der Palästinenser.

„Immer wenn es um Palästina geht, verbreiten die Polizei oder gewählte Beamte das Narrativ, dass sie sich große Sorgen um jüdische Amerikaner machen“, sagte Morton. „Meine Gemeinde wird als Bedrohung für die jüdische Gemeinde hier dargestellt, was nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein könnte.“

Berichten zufolge verlief der Yalies4Palestine-Protest am Montag friedlich, und Studenten anderer nahegelegener Colleges, darunter der University of Connecticut und der Wesleyan University, schlossen sich der Demonstration in New Haven an.

Doch eine von Studenten der Harvard-Universität organisierte Mahnwache für Solidarität mit den Palästinensern wurde am Dienstag aufgrund von Drohungen und Sicherheitsbedenken abrupt verschoben. Polizeibeamte spalteten am Montag Demonstranten an der Indiana University. Und Dutzende Studenten wurden bei einem verletzt Ansturm während einer Mahnwache bei Kerzenlicht Unterstützung Israels an der University of Florida, nachdem eine Frau bei der Veranstaltung ohnmächtig geworden war.

Die California State University in Long Beach wies die Rhetorik bei einer pro-palästinensischen Studentenkundgebung als „zutiefst beleidigend“ zurück. Und es gab Widerstand gegen die Plakate, die häufig zur Werbung für Kundgebungen von Studentengruppen verwendet wurden und einen Gleitschirm zeigten, der von der Hamas bei ihrem Angriff auf Israel eingesetzt wurde.

Gay, der Harvard-Präsident, der in die Kritik geriet, weil er nicht auf pro-palästinensische Botschaften von Studentengruppen reagierte, verurteilte die „terroristischen Gräueltaten der Hamas“ und sagte, keine Studentengruppe spreche für Harvard. An der Columbia University forderte Präsidentin Minouche Shafik die Studenten auf, sich gegenseitig zu unterstützen, und ermutigte ihre Fakultät, „Wege zu finden, um Klarheit und Kontext in diesen schmerzhaften Moment zu bringen“. Linda Mills, Präsidentin der New York University, räumte auch ein, dass die Gewalt im Nahen Osten „wahrscheinlich die Gefühle derjenigen auf unserem Campus verstärken wird, die eine starke Meinung zu dem Konflikt haben“, und Präsidenten anderer Institutionen veröffentlichten ähnliche Erklärungen, in denen sie die Angriffe dementierten.

„Wo die Führung wirklich eingreifen muss, ist zu sagen, dass wir ernsthafte Gespräche wollen, die durchaus kritisch gegenüber der israelischen Politik sein können“, sagte Elman vom Academic Engagement Network. „Wir wollen Gespräche darüber führen, wie wir die Rechte und Gerechtigkeit der Palästinenser fördern können, und wir wollen dafür Raum schaffen, aber nicht bis zu dem Punkt, an dem wir – auf ungehemmte Weise – Rede und Aktivismus zulassen, die die Grenze zur Befürwortung von Gewalt überschreiten.“ Terror.“

Bildungsminister Miguel Cardona hat den Konflikt und die Art und Weise, wie er die Hochschulen in Aufruhr versetzt, noch nicht öffentlich anerkannt. Gesetzgeber und Befürworter jüdischer Studenten haben das Bildungsministerium aufgefordert, die Bekämpfung von Antisemitismus auf dem Universitätsgelände zu einer Priorität zu machen, nachdem die Behörde ihre Regelung zu diesem Thema verschoben hatte, die zunächst für Januar 2022 erwartet wurde. Ein Regelungsvorschlag wird voraussichtlich im Dezember vorgestellt.

Ein Sprecher des Bildungsministeriums sagte, die Regierung sei „nach wie vor zutiefst besorgt über Antisemitismus und damit verbundene Formen der Diskriminierung und des Hasses an Schulen und auf dem Hochschulgelände“ und verwies auf ihre nationale Strategie und Sensibilisierungskampagne zum Thema Antisemitismus.

„Titel VI des Civil Rights Act von 1964 verbietet die Diskriminierung von Studenten aufgrund ihrer gemeinsamen Abstammung und nationalen Herkunft, einschließlich jüdischer Studenten und Studenten anderer religiöser Gruppen sowie Studenten aus Israel und Palästina“, schrieb das Office for Civil Rights auf X .

Befürworter jüdischer Studenten sagten, sie würden eine starke Stellungnahme von Cardona erwarten. Aber die Verzögerung der Reaktion in Harvard war für Befürworter von größter Bedeutung, die sagen, Gays laue Aussage der Campusleitung und ihre Verzögerung, auf die Aussage ihrer Studentengruppen einzugehen, seien ein Misserfolg gewesen.

Marcus sagte, seine Gruppe habe seit dem Wochenende bereits einen deutlichen Anstieg antisemitischer Äußerungen in den sozialen Medien verzeichnet und sie erwarte diese Woche weitere Anrufe wegen schikanierter jüdischer Studenten. Er forderte die Universitätsleitungen auf, möglichen Belästigungen zuvorzukommen.

Aber Gruppen, die Palästinenser unterstützen, sehen ein klares Ungleichgewicht und befürchten eine Erosion der freien Meinungsäußerung.

Ein pro-israelisches Narrativ habe die Ätherwellen der US-Regierung und der Medien dominiert, was es schwierig mache, unterschiedliche Meinungen zu äußern, sagte Ahmad Abuznaid, Exekutivdirektor der US-Kampagne für die Rechte der Palästinenser. Die Gruppe befürchtet, dass ihre Aktivisten beim Protest gegen den Konflikt als Antisemiten abgestempelt werden.

„Die Regierung sollte es unterlassen, zuzulassen, dass palästinensischen Studenten bestimmte Adjektive wie diese auferlegt werden“, sagte er, „und sie sollten sicherstellen, dass es ein sicheres Umfeld für die Palästinenser ist, sich zu organisieren und ihre Meinung zu sagen.“