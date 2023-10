Die KI-Forscherin und Aktivistin Joy Buolamwini ist vor allem für eine bahnbrechende Arbeit bekannt, die sie 2017 gemeinsam mit Timnit Gebru verfasste und die aufzeigte, dass kommerzielle Gesichtserkennungssysteme die Gesichter schwarzer und brauner Menschen, insbesondere schwarzer Frauen, oft nicht erkannten. Ihre Forschung und ihr Engagement führten dazu, dass Unternehmen wie Google, IBM und Microsoft ihre Software verbesserten, damit sie weniger voreingenommen waren und ihre Technologie nicht mehr an Strafverfolgungsbehörden verkauften.

Jetzt hat Buolamwini ein neues Ziel im Visier. Sie fordert ein radikales Umdenken beim Aufbau von KI-Systemen. Buolamwini erklärt gegenüber MIT Technology Review, dass sie inmitten des aktuellen KI-Hype-Zyklus ein sehr reales Risiko darin sieht, Technologieunternehmen die für sie geltenden Regeln festlegen zu lassen – und damit genau den Fehler zu wiederholen, der zuvor voreingenommene und unterdrückerische Technologien zum Gedeihen gebracht hat. Lesen Sie die ganze Geschichte.

–Melissa Heikkilä

Wenn Sie sich für Buolamwinis Vision für die Zukunft der KI interessieren, Schauen Sie sich diesen Auszug an aus ihrem neuen Buch KI entlarven: Meine Mission, das Menschliche in einer Welt der Maschinen zu schützen. Darin argumentiert sie, dass wir zu viel Zeit damit verbringen, uns auf die existenziellen Risiken superintelligenter KI zu konzentrieren und zu wenig auf die Schäden, die KI hier und jetzt verursacht.

Warum Meta wegen seiner Schönheitsfilter verklagt wird

Dutzende US-Bundesstaaten gaben letzte Woche bekannt, dass sie Meta verklagen und behaupten, dass das Unternehmen wissentlich jungen Nutzern Schaden zufügt. Der Fall ist eine ziemlich große Sache und wird mit ziemlicher Sicherheit weitreichende Auswirkungen auf die nationale Debatte über die Sicherheit von Kindern im Internet haben. Möglicherweise könnte dies zu Richtlinien- und Plattformänderungen führen. Der Fall ist auch darauf ausgelegt, bestehende Datenschutzgesetze, die die Daten Minderjähriger schützen, auf die Probe zu stellen.

Zu den Kernvorwürfen gehört, dass Meta junge Nutzer über Sicherheitsfunktionen und die Verbreitung schädlicher Inhalte auf Plattformen in die Irre führt, darunter auch Schäden, die durch Schönheitsfilter auf Instagram entstehen. Tate Ryan-Mosley, unsere leitende Reporterin für Technologiepolitik, hat untersucht, was die Studie darüber aussagt, wie sich diese Funktionen auf junge Benutzer auswirken – und wer davon profitiert. Lesen Sie die ganze Geschichte.

