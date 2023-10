Rebecca George haben nichts gegen die Geier, die sich von den Bäumen rund um die Leichenfarm der Western Carolina University beschweren. George untersucht die Zersetzung des Menschen und ein Teil der Zersetzung besteht darin, zu Nahrung zu werden. Aasfresser sind herzlich willkommen.

George, ein forensischer Anthropologe, legt die Leiche eines Spenders in die forensische Osteologie-Forschungsstation – bekannt als FOREST. Dies ist Anlage Eins, wo sich Spender auf natürliche Weise über der Erde zersetzen. In der Nähe befindet sich Anlage 2, wo Forscher im Boden vergrabene Leichen untersuchen. Sie ist die Kuratorin der Einrichtung und überwacht – manchmal jahrelang – die Spender, während aus ihnen nichts weiter als Knochen werden.

In den USA spenden jedes Jahr etwa 20.000 Menschen oder ihre Familien ihren Körper für wissenschaftliche Forschung und Bildung. Was auch immer der Grund sein mag, die Entscheidung wird zum Geschenk. Der WALD von Western Carolina gehört zu den Orten, an denen wachsame Betreuer wissen, dass die Toten und die Lebenden eng miteinander verbunden sind, und die Art und Weise, wie Sie Ersteres behandeln, spiegelt wider, wie Sie Letzteres behandeln. Lesen Sie die ganze Geschichte.

–Abby Ohlheiser

Wir können immer noch schöne Dinge haben

Ein Ort für Trost, Spaß und Ablenkung in diesen seltsamen Zeiten. (Haben Sie irgendwelche Ideen? Schreiben Sie mir eine Nachricht oder Twittern Sie sie an mich.)

+ Das einzige Museum der USA, das Ouija-Brettern gewidmet ist, klingt erschreckend – besonders nach Einbruch der Dunkelheit.

+ Ich bin nicht davon überzeugt, dass Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger Kürbisschnitzwettbewerbe gewinnen werden.

+ Charles Darwin, die Schildkröte, hat eine neuartige Möglichkeit, ein neues Universitätsgebäude zu eröffnen.

+ Wenn Sie auf der Suche nach einem wirklich gruseligen Horrorfilm sind, sollten Sie sich diese Liste ansehen.

+ Okay, das ist genug Ambiente für eine Nacht.