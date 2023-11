Der Dow ist letzte Woche gestiegen. Warum Zweifler „nicht an diesen Aufschwung glauben“

Der US-Aktienmarkt erlebte gerade seine beste Woche im Jahr 2023, als die Renditen der Staatsanleihen einbrachen und die Hoffnung auf eine baldige „Weihnachtsrallye“ zum Jahresende schürte. Dagobert sagt, es stünde noch viel im Weg.

„Ich glaube nicht an diese Erholung und ich glaube nicht, dass wir zum Jahresende eine Rallye erleben werden“, sagte Jason Hsu, Chief Investment Officer bei Rayliant, in einem Telefoninterview.

Sehen: Dow erzielt die beste Woche seit Oktober 2022, da die Aktien nach dem Bericht über Soft-Jobs steigen

Zweifler behaupten, dass erste Anzeichen einer Abkühlung am Arbeitsmarkt, die derzeit die Markterwartungen bestärkt, dass die US-Notenbank mit der Zinserhöhung fertig ist, in den kommenden Quartalen wahrscheinlich zu einem völligen Abschwung führen wird, der die Verbraucherausgaben bremst und die Unternehmensgewinne beeinträchtigt.

Bullen entgegnen, dass es den Verbrauchern gut gehe, nachdem sie im dritten Quartal ein bemerkenswert starkes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts verzeichneten, das den Prognosen der Ökonomen widersprach, dass die USA inzwischen in einer Rezession stecken würden. Die Verbraucherausgaben blieben robust und stiegen von Juli bis September um 4 %.

Bei Verbraucherkrediten sehen pessimistische Anleger Schwierigkeiten. „Die Daten deuten darauf hin, dass der Verbraucher in Bezug auf die Kreditwürdigkeit ausgeschöpft ist“, sagte Hsu.

Verbraucher, die zuvor von den Pandemie-Konjunkturzahlungen geplagt wurden, sind zunehmend auf Kreditkarten angewiesen, um ihre Ausgaben anzukurbeln. Der Anteil der revolvierenden Kredite an den persönlichen Ausgaben liegt unter dem Niveau vor der COVID-19-Krise, aber der Trend ist „besorgniserregend“, sagte Michael Reid, US-Ökonom bei RBC Capital Markets, in einer Notiz.

Schlüsselwörter: Der CEO von Target sagt, die Verbraucher kürzen – sogar bei den Lebensmittelausgaben

Der Anteil der persönlichen Zinszahlungen am verfügbaren Einkommen erreichte im September 2,7 % und wird weiter steigen, da die Zahlungen für staatliche Studiendarlehen wieder aufgenommen werden, sagte Reid. Da die monatlichen Zinszahlungen steigen, müssen die Verbraucher weiter in Ersparnisse investieren, um das aktuelle Ausgabenniveau aufrechtzuerhalten (siehe Diagramme unten).

RBC-Kapitalmärkte





„Da kaum Spielraum für einen weiteren Rückgang der Ersparnisse besteht, ist der derzeitige Weg nicht nachhaltig“, sagte Reid.

Ökonomen werden den Verbraucherkreditbericht der Fed vom 7. November für September im Auge behalten.

Sehen: Wie verrückt ausgeben? Kämpfen Sie zwischen den Zahltagen? Die Verbraucher senden vor den Feiertagen gemischte Signale

Der Großteil der Gewinnberichtssaison für das dritte Quartal liegt nun im Rückspiegel. Die pessimistischen Anleger konzentrierten sich auf die schwachen Prognosen zum Potenzial einer schwächeren Wirtschaft.

Laut John Butters, leitender Gewinnanalyst bei FactSet, haben die Analysten im Oktober die Gewinnschätzungen pro Aktie für das vierte Quartal überdurchschnittlich gesenkt.

Die Bottom-up-Schätzungen zum Gewinn je Aktie für das vierte Quartal seien zwischen dem 30. September und dem 31. Oktober um 3,9 % gesunken, sagte er. Normalerweise senken Analysten die Messlatte im ersten Monat eines Quartals, allerdings nicht so stark. Butters stellte fest, dass der durchschnittliche Rückgang der Gewinnschätzungen im ersten Monat eines Quartals in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 1,9 % und in den letzten zehn Jahren 1,8 % betrug.

Ein schwächelnder Verbraucher bedeute wahrscheinlich, dass in den kommenden Quartalen eine Enttäuschung an der Gewinnfront bevorstehe, sagte Hsu, auch wenn Führungskräfte versuchen, die Anleger zu einer „harten Landung“ zu führen.

Was hat den Aktien also zu einer herausragenden Woche verholfen? So wie ein rasanter Anstieg der Renditen langfristiger Staatsanleihen der Hauptgrund dafür war, dass der Aktienmarkt Ende Juli von seinem Höchststand für 2023 abrutschte, gab ein starker Rückgang der Renditen in der vergangenen Woche den Aktien Raum für eine Erholung.

Nachdem die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen BX:TMUBMUSD10Y letzte Woche zum ersten Mal seit 2007 kurzzeitig über 5 % lag, fiel sie diese Woche um 28,9 Basispunkte und markierte damit den größten wöchentlichen Rückgang seit dem Zeitraum, der am 17. März endete.

Für die Anleihenbullen war dies in der vergangenen Woche ein positiver Katalysator nach dem anderen. Das US-Finanzministerium hat am Dienstag Pläne für weniger Anleiheemissionen am langen Ende der Zinskurve als erwartet vorgelegt, und die Arbeitsmarktdaten, insbesondere der Arbeitsmarktbericht vom Freitag, zeigten einige Anzeichen dafür, dass ein robuster Arbeitsmarkt erste Anzeichen einer Abkühlung zeigen könnte.

Das große Ereignis ereignete sich am Mittwoch, als die Fed die Zinsen wie erwartet unverändert ließ und der Vorsitzende Jerome Powell die Tür für eine weitere Zinserhöhung offen ließ, sich aber nicht zu einer solchen verpflichtete. Dies führte dazu, dass die Anleger weitgehend erklärten, dass die Fed mit der Zinserhöhung fertig sei – eine Annahme, von der einige Anleger behaupten, dass sie sich mit großer Wahrscheinlichkeit als verfrüht erweisen wird.

Es war ein Hintergrund, der es den Aktien ermöglichte, eine Woche nach den Korrekturen des S&P 500 SPX und des Nasdaq Composite COMP einen großen Aufschwung zu verzeichnen – ein Rückgang von 10 % gegenüber ihren Höchstständen im Jahr 2023. Der Dow Jones Industrial Average DJIA stieg letzte Woche um 5,1 %, der größte derartige Anstieg seit der Woche bis zum 28. Oktober 2022. Der S&P 500 SPX stieg um 5,5 % und der Nasdaq stieg um 6,6 % – ihre größten wöchentlichen Anstiege seit letztem November.

Bisher nervöse Bullen sehen nun einen klaren Weg für eine Jahresendrallye.

November und Dezember waren aus historischer Sicht die besten zwei Monate im Kalender mit einem durchschnittlichen Anstieg von 3 % und einer positiven Performance in 75 % der Zeit, bemerkte Mark Hackett, Leiter Investment Research bei Nationwide, in einer Notiz.

Außerdem hatte die „Erleichterungsrallye“ des Marktes „einige bemerkenswerte Anklänge an den Markttiefpunkt vor einem Jahr, mit extremer Schwäche bei Momentum- und Stimmungsindikatoren“, schrieb Hackett. „Der robuste makroökonomische Hintergrund, die starke Saisonalität und die verbesserten Bewertungen sollten bis zum Jahresende für Rückenwind sorgen.“

Technische Analysten sagten, die Erholung des Marktes, insbesondere der Anstieg des S&P 500 um 1,9 % am Donnerstag, habe dazu beigetragen, die Charts aufzuheitern. Der Aufschwung kam auch, als die Märkte deutlich überverkauft waren und die pessimistische Stimmung extrem war, was konträre Katalysatoren für einen Aufschwung sein kann.

Allerdings gebe es noch mehr zu tun, um die düstere Stimmung zu überwinden, sagte Adam Turnquist, technischer Chefanalyst bei LPL Financial, in einer Mitteilung vom Freitag.

LPL-Forschung





Die Rallye am Donnerstag ließ den S&P 500 wieder über seinen genau beobachteten gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 4.248 steigen. Das sei ein „Schritt in die richtige Richtung“, aber ein Schlusskurs über 4.400 sei nötig, damit der Index den sich abzeichnenden Abwärtstrend umkehre, sagte Turnquist und wies darauf hin, dass die Marktbreite nach wie vor enttäuschend sei und weniger als die Hälfte der Aktien im S&P 500 über 200 gehandelt werde -tägiger gleitender Durchschnitt.