Der Distrikt weist den Direktor der Schule in Virginia neu zu, in der der 6-jährige Junge angeblich auf den Lehrer geschossen haben soll, sagt der Sprecher

Laut einem Sprecher des Distrikts wurde der Direktor der Richneck Elementary School in Virginia innerhalb der Newport News Public Schools neu zugewiesen.

In einer E-Mail an CNN, in der die Neuzuweisung bestätigt wurde, wollte der Distrikt nicht sagen, wo er die frühere Schulleiterin Briana Foster Newton neu zugeteilt hatte.

Die Schul- und Bezirksleitung ist in den Wochen unter Beschuss geraten, seit ein Erstklässler am 6. Januar angeblich einen Lehrer in einem Richneck-Klassenzimmer erschossen hat, wobei die Schüler dort zum ersten Mal seit dem Vorfall am Montag den Unterricht wieder aufnehmen sollen.

Letzte Woche sagte ein Anwalt, der die verletzte Lehrerin Abby Zwerner (25) vertritt, dass die Schulverwaltung gewarnt wurde, dass das Kind am Tag der Schießerei eine Waffe hatte. Die Schulbehörde wählte auch Superintendent George Parker III ab, dessen letzter Tag für Mittwoch geplant ist. Ebony Parker, stellvertretende Direktorin von Richneck, ist nach der Schießerei ebenfalls von ihrer Position zurückgetreten.

„Zum Zeitpunkt der Schießerei am 6. Januar fungierte Briana Foster Newton als Direktorin der Richneck Elementary und Dr. Ebony Parker als stellvertretende Direktorin. Briana Foster Newton ist immer noch bei den Newport News Public Schools beschäftigt. Dr. Ebony Parker trat zurück. Das ist alles, was ich zu diesem Zeitpunkt mitteilen kann“, sagte der Bezirk am Sonntag gegenüber CNN.

Karen Lynch wird als Administratorin mit besonderer Aufgabe „das Richneck-Team leiten und die Rückkehr der Schüler zum Unterricht koordinieren“ fungieren, sagte der Distrikt.

Nach Angaben des Distrikts ist Lynch ein „Extended Learning Supervisor und erfahrener Grundschulleiter“.

Der Distrikt sagte, dass die seit der Schießerei geleisteten Unterstützungsdienste vor Ort fortgesetzt werden, wenn die Schüler am Montag zurückkehren.

Der Bezirk teilte CNN mit, dass er in Richneck dauerhaft zwei Sicherheitsbeamte der Schulabteilung sowie zwei „modernste“ Metalldetektoren hinzufügt.

Wie Polizeichef Steve Drew sagte: „Richneck wurden keine Schulressourcenbeamten zugeteilt. Darüber hinaus wurden Türen in Klassenzimmerbereichen ohne eine installiert und andere wurden repariert oder ersetzt“, sagte der Bezirk gegenüber CNN.

Der Bezirk wollte sich unter Berufung auf laufende Ermittlungen nicht zu „den Vorgängen im Büro nach dem Schießvorfall“ äußern.

Die Schule ist seit der Schießerei geschlossen, und einige Eltern haben ihre Besorgnis vor der Wiederaufnahme des Unterrichts zum Ausdruck gebracht. Mark Garcia Sr. sagte CNN letzte Woche, dass sein Sohn in der gleichen Klasse wie der Schüler ist, der beschuldigt wird, auf Zwerner geschossen zu haben, und seit der Schießerei verzweifelt ist.

„Das ist eine beängstigende Situation, mein Sohn hat immer noch Angst“, sagte Garcia gegenüber CNN. „Er will zurück zur Schule, aber er will nur wissen, dass er in Sicherheit ist, und das ist das Größte.“

Das angebliche Versäumnis der Schule sei „schrecklich“, sagte Garcia und fügte hinzu: „Die Leute, die davon wissen, haben uns im Stich gelassen und sie haben die Sicherheitsmaßnahmen aller, die sich in dieser Schule aufhalten, nicht bestanden.“

Die Schießerei ereignete sich nach einer Auseinandersetzung zwischen Zwerner und der Studentin, die die Waffe auf sie richtete und eine einzige Runde abfeuerte, sagte Polizeichef Drew damals.

Zwerner wurde schwer verletzt, als eine Kugel durch eine ihrer Hände ging und ihre Brust traf, teilte die Polizei mit. Inzwischen ist die Lehrerin aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Am 25. Januar gab Zwerners Anwalt bekannt, dass sie eine Klage gegen den Schulbezirk einreichen werde.

„Im Laufe von ein paar Stunden wurde die Schulverwaltung dreimal – dreimal – von besorgten Lehrern und Angestellten gewarnt, dass der Junge in der Schule eine Waffe bei sich hatte und Menschen bedrohte“, sagte Anwältin Diane Toscano gegenüber Reportern.

Toscano sagte, die Regierung habe „nicht gehandelt“, obwohl sie „Kenntnis der unmittelbaren Gefahr“ hatte.

Nach der Schießerei wurde der Junge unter vorläufigen Haftbefehl gestellt und in einem örtlichen Krankenhaus untersucht. Er bleibt öffentlich unbekannt, aber seine Familie hat über ihren Anwalt Erklärungen veröffentlicht.

Am 19. Januar teilte die Familie mit, der Junge habe eine „akute Behinderung“ und werde in der Schule betreut. Ein Familienmitglied ging normalerweise mit ihm zum Unterricht, aber nicht in der Woche der Schießerei, sagten sie.

„Wir werden unsere Abwesenheit an diesem Tag für den Rest unseres Lebens bereuen“, heißt es in der Erklärung der Familie.

Nach Angaben der Familie wurde die angeblich verwendete Waffe vor der Schießerei sichergestellt.

Der Polizeichef hat angedeutet, dass die Mutter des Jungen möglicherweise wegen der Schießerei angeklagt werden könnte.

Nach den Gesetzen von Virginia ist es ein Vergehen für einen Erwachsenen, eine geladene, ungesicherte Schusswaffe so zurückzulassen, dass sie ein Kind unter 14 Jahren gefährden könnte. Es ist einer Person verboten, unwissentlich ein Kind unter 12 Jahren zuzulassen eine Schusswaffe zu benutzen.