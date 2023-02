Der Distrikt 155 von Crystal Lake ernennt den Rektor von Cary-Grove zum nächsten Superintendenten; 3-Jahres-Vertrag zahlt 198.621 $ Jahresgehalt – Shaw Local

Der Direktor der Cary-Grove High School wurde während einer Sondersitzung des Vorstands am Mittwoch zum nächsten Superintendenten des Distrikts 155 von Crystal Lake ernannt, teilte der Distrikt mit.

Nach einer landesweiten Suche wurde Neil Lesinski angezapft, um ab dem 1. Juli den pensionierten Superintendenten Steve Olson zu ersetzen, teilte der Distrikt in einer auf seiner Website veröffentlichten Erklärung mit. Bezirksbeamte genehmigten einen Dreijahresvertrag und zahlten Lesinski bis zum 30. Juni 2026 ein Jahresgehalt von 198.621 US-Dollar, teilte der Bezirk mit. Der Umzug macht Lesinski zum 14. Superintendenten des Distrikts.

„DR. Lesinski hat während dieses Prozesses und während seiner gesamten Führung als Schulleiter an der Cary-Grove High School bewiesen, wie wichtig Beziehungen und Zusammenarbeit mit Schülern, Mitarbeitern, Eltern und unseren Gemeinden sind“, sagte Adam Guss, Präsident des Bildungsausschusses, in der Erklärung. „Es ist offensichtlich, dass Dr. Lesinski sich weiterhin auf Studenten konzentrieren wird, um ihr Wachstum und ihre persönlichen Ambitionen zu fördern.“

Lesinski wurde 2017 zum Direktor von Cary-Grove befördert.

Neil Lesinsky.

Olson beendet sein 38. Jahr im Distrikt und war laut Aussage und seiner auf der Website des Distrikts veröffentlichten Biografie sein 13. Superintendent. Er begann 1985 mit dem Distrikt als Lehrer für Sozialwissenschaften an der Crystal Lake South High School und war 16 Jahre lang Rektor an der Crystal Lake Central, bevor er laut seiner Biografie zum Superintendenten ernannt wurde.

Der Bezirk beauftragte die Illinois Association of School Boards mit der Suche, die mehr als ein Dutzend Bewerber anzog. Lesinski wurde aus insgesamt sechs Kandidaten ausgewählt, die der Vorstand befragte, und gehörte laut Aussage zu den drei Finalisten für den Job.

Lesinski hat einen Bachelor-Abschluss in Englischpädagogik von der Western Illinois University und einen Master-Abschluss in Educational Leadership von der Concordia University Chicago. Laut der Erklärung hat er auch einen Doktortitel in Educational Leadership von der Aurora University.

„Ich freue mich darauf, unsere Zusammenarbeit mit Schülern, Mitarbeitern, Eltern und Partnern aus der Gemeinde fortzusetzen, um neue Wege zu finden, um allen unseren Schülern beim Lernen und Wachsen zu helfen“, sagte Lesinski in der Erklärung.