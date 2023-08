Der Geschäftsführer von Wrexham, Humphrey Ker, hat bekannt gegeben, dass Paul Mullin NICHT im Haus von Rob McElhenney übernachtet, da er seine Gastfreundschaft abgelehnt hat.

Mullin wurde die Möglichkeit geboten, in der LA-Villa des Wrexham-Miteigentümers McElhenney zu übernachten, um sich von einer Lungenverletzung zu erholen.

3 Mullin erlitt nach dem Zusammenstoß mit Bishop eine Lungenverletzung Bildnachweis: Getty

Der Star-Stürmer erlitt letzte Woche in San Diego in einem Freundschaftsspiel gegen Manchester United die schreckliche Verletzung.

Nachdem er den Ball an Torwart Nathan Bishop vorbei geschlagen hatte, wurde Mullin rausgeholt und musste auf dem Spielfeld medizinisch versorgt werden, unter anderem mit Sauerstoff.

Er wurde schließlich vom Platz gestellt und nach dem schweren Schlag wurde eine Lungenverletzung diagnostiziert, sodass er voraussichtlich den Saisonstart verpassen wird.

Die Ärzte sagten ihm, er könne nicht nach Hause fliegen, bis er sich erholt habe, was bis zu zwei Monate dauern könne.

Das bedeutet, dass Mullin in den Vereinigten Staaten bleibt und McElhenney seinen Hauptmann darüber informiert hat, dass er bei ihm bleiben könne, wenn er wieder fit wird.

Aber Ker hat inzwischen enthüllt, dass der 28-Jährige seinen Hollywood-Chef abgelehnt hat und stattdessen mit Freunden in einer Wohnung zusammenlebt.

„Ich glaube, Rob hat gesagt: ‚Er wird bei uns bleiben‘, und die Leute haben das so verstanden, als würde er buchstäblich im Haus von Rob und Kaitlin (Olson) bleiben“, sagte Ker dem RobRyanRed-Podcast.

„Dieses Angebot lag auf dem Tisch, aber Paul wollte diese Zeit verständlicherweise nutzen, um ein bisschen … Hier ist die Sache: Ich würde nicht zehn Tage bis zwei Wochen im Haus meines Chefs bleiben wollen.

3 Mullin musste auf dem Platz medizinisch behandelt werden Bildnachweis: Getty

3 Aber er wohnt nicht im Haus seines Chefs in LA Bildnachweis: Getty

„Ich denke, er war sehr dankbar und wird Rob zweifellos viel sehen, während er in LA ist, aber er wollte einfach nur ein bisschen Platz für sich, wo er sich auf seine Genesung und R&R (Ruhe und Entspannung) konzentrieren konnte.“

„Er ist hier, er ist in LA und er hat ein paar Freunde von zu Hause, die gekommen sind, um ihn vor der Einsamkeit zu bewahren, ein Auge auf ihn zu haben und ihm zu helfen.“

„Hoffentlich kann er Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche nach Hause kommen.“

Wrexham trifft am Samstag auf die MK Dons in ihrem ersten Football-League-Spiel seit 15 Jahren, nachdem sie letzte Saison aus der National League aufgestiegen sind.

Aber der Ausfall des produktiven Stürmers Mullin ist ein schwerer Schlag für die Dragons. In der letzten Saison schoss der in Liverpool geborene Star 38 Tore in der Liga und bescherte Wrexham damit den Aufstieg, während er in insgesamt 84 Ligaeinsätzen für den Verein 64 Tore erzielte.