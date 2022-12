Der diesjährige Heine-Preis steht ganz im Zeichen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Der ukrainische Schriftsteller und Essayist Yuri Andruchowytsch wurde am Samstag von der Stadt Düsseldorf mit dem renommierten Heine-Preis 2022 ausgezeichnet. Der 62-jährige Autor nahm den mit 50.000 Euro dotierten Preis von Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) im Rahmen einer Feierstunde im Theater der Landeshauptstadt entgegen.

Der alle zwei Jahre verliehene Preis ist nach dem in Düsseldorf geborenen Dichter Heinrich Heine (1797-1856) benannt. In diesem Jahr wird sein 225. Geburtstag gefeiert. Er wurde wahrscheinlich am 13. Dezember 1797 geboren und starb 1856 im Pariser Exil.

Mit Andruchowytsch ehrt Düsseldorf, einen entschiedenen Verfechter europäischer Werte, der sich für eine freie und unabhängige Ukraine mit engen Verbindungen zu Europa einsetzt, Bürgermeister Stephan Keller (CDU) würdigte den Preisträger.

Andruchowytsch sei „einer der führenden ukrainischen Romanautoren, Dichter und Essayisten unserer Zeit“, begründete die Preisjury ihre Wahl. Angriffe von Geheimdiensten, Militär und Justiz kritisiert er scharf. Sinn für Ironie und Groteske prägten sein Werk in bester Heine-Tradition.