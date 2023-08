Berlin. Das klingt viel einfacher, als es ist: „Wir werden auch in Zukunft eine Doppelbesteuerung der Renten vermeiden“ – darin waren sich SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag einig. Nach einer Steueränderung im vergangenen Jahr für Rentenbeiträge plant Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nun in seinem Wachstumschancengesetz neue Regelungen zur Besteuerung der ausgezahlten Renten. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat dies jedoch scharf kritisiert.

„Im Jahr 2023 und in den nächsten Jahren wird die vorgeschlagene Neuregelung die Fallzahlen bzw. das jeweilige Ausmaß der Doppelbesteuerung weder beseitigen noch wesentlich verringern“, heißt es in der Stellungnahme des DGB zum Gesetzentwurf, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt (RND). Begünstigt werden hingegen diejenigen, die hohe Renten beziehen, weil sie teilweise gar keine Steuern mehr zahlen müssen. Der DGB warnt davor, dass dies Fragen der Steuergerechtigkeit aufwirft.

Nachträgliche Besteuerung

Renten sollen in Deutschland langfristig besteuert werden. Das bedeutet, dass die Rentenbeiträge steuerfrei sind und nur die Zahlungen im Alter besteuert werden. Die Umstellung erfolgt seit 2005, wobei sich die Steuersätze mit jedem neuen Rentenjahr ändern. Im Jahr 2021 stellte der Bundesfinanzhof jedoch fest, dass die bisherigen Anpassungsregeln zu einer „Doppelbesteuerung“ – also einer Besteuerung sowohl der Beiträge als auch der späteren Rente – führen würden. Deshalb hat die Ampel-Koalition als erste Maßnahme die vollständige Absetzbarkeit der Rentenbeiträge um zwei Jahre auf 2023 vorgezogen.

Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, sieht das Wachstumschancengesetz nun eine Ausweitung der Rentenbesteuerung vor. Der steuerpflichtige Anteil soll nicht um einen, sondern nur um einen halben Prozentpunkt pro Jahr steigen. Für diejenigen, die 2023 in Rente gehen, beträgt der Steuersatz nur noch 82,5 Prozent statt 83 Prozent. Die volle Steuerlatenz wird mit Renteneintritt im Jahr 2058 erreicht. Bisher ist dies im Jahr 2040 der Fall.

Nach Ansicht des DGB sei die Änderung jedoch „ungenügend und fehlgeleitet“, wie es in der Stellungnahme heißt. „Der Referentenentwurf ist nicht geeignet, das Problem der Doppelbesteuerung systematisch auszuschließen und langfristig (ab 2058) zu lösen“, schreiben die Autoren. Er leiste keinen „vernünftigen Beitrag zur angemessenen Besteuerung von Renten im Übergang“.

Vielmehr würde die Neuregelung dazu führen, dass in den 2040er Jahren Neurentner mit „höheren und hohen“ Renten deutlich „unterbesteuert“ würden – d. h. wesentliche Teile der Rente würden weder in der Beitragsphase noch in der Auszahlungsphase besteuert. „Angesichts der teilweise sehr hohen ‚Unterbesteuerung‘ stellt sich die Frage, ob damit eine angemessene Besteuerung der Renten in der Übergangsphase sichergestellt werden soll oder ob lediglich die Möglichkeit genutzt wird, Steuerbefreiungen für Hochrentner durchzusetzen.“ „ so der Vorwurf.

Der DGB fordert von der Ampel, die Rentenbesteuerung in einem gesonderten Gesetzgebungsverfahren zu ändern. Anstelle eines „intransparenten Huckepackverfahrens mit fragwürdigen Nebenwirkungen“ sei eine kompetente und zeitnahe Beratung nötig.