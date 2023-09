Möglicher Flick-Nachfolger Kuntz wohl in der Türkei freigelassen

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist Stefan Kuntz nicht mehr türkischer Fußball-Nationaltrainer. Der Verband hat den Trainer von seinen Pflichten entbunden – er wäre nun für den Bundestrainerposten frei. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Stefan Kuntz ist offenbar nicht mehr der türkische Fußballnationaltrainer. Das berichtet die regierungsnahe Nachrichtenagentur DHA. Kuntz sei demnach am Telefon mitgeteilt worden, dass sich ihre Wege trennen würden. Der Vertrag mit dem Deutschen, der bis nach der EM 2024 läuft, soll aufgelöst werden, hieß es. Der Nachfolger soll nächste Woche bekannt gegeben werden – auch Weltmeistertrainer Joachim Löw gilt laut DHA als einer der Kandidaten. Eine offizielle Bestätigung hierfür gab es zunächst nicht.

Für den 60-jährigen Kuntz könnte die nächste Aufgabe folgen, wenn er sich in der Türkei beurlauben lässt: Der Deutsche Fußball-Bund ist nach der Trennung von Hansi Flick auf der Suche nach einem Bundestrainer – der Name Kuntz fällt zuletzt immer wieder . Der Europameister-Trainer der deutschen U21 hat im Fußball-Deutschland einen sehr guten Namen. Der Europameister von 1996 war bereits als Nachfolgekandidat für Langzeit-Bundestrainer Löw benannt worden. Auch der frühere Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gilt als möglicher Flick-Nachfolger.

Ebenso wie Deutschland (1:4) verlor auch die Türkei kürzlich ein Freundschaftsspiel gegen Japan. Die Türken verloren am Dienstag mit 2:4. Genau wie Flick scheint auch Kuntz durch die Japan-Niederlage aus dem Amt geworfen zu haben. Der ehemalige Profi unterschrieb im September 2021 einen Dreijahresvertrag als türkischer Nationaltrainer. Seine Co-Trainer seien über die Trennung von Kuntz noch nicht informiert worden, hieß es.

Die sportlichen Ergebnisse waren ziemlich gut

Die sportliche Bilanz von Kuntz in der Türkei stimmte weiterhin, nachdem die Türkei unter seinem Vorgänger Senol Günes die WM-Qualifikation für das Turnier in Katar 2021 verpasst hatte. Zwölf Siege feierte der Trainer in 20 Spielen, doch im letzten Heimspiel der EM-Qualifikation gegen Armenien reichte es nur zu einem 1:1-Unentschieden.

Nach dem 2:4 im Test gegen Japan im belgischen Genk verlor der Verband offenbar die Geduld, obwohl die Nationalmannschaft nach fünf Spielen mit zehn Punkten auf dem zweiten Platz der EM-Qualifikationsgruppe D liegt. Damit wäre man zur Teilnahme an der Europameisterschaft berechtigt.

Den Verbandspräsidenten Mehmet Büyükekşi, der laut Medienberichten kein Anhänger des gebürtigen Neunkircheners war, konnte Kuntz offenbar nicht überzeugen. Er genoss mehr Vertrauen bei den Fans, auch dank seiner schmeichelhaften Antrittsrede. „Hier zu sein ist wie eine Rückkehr nach Hause“, sagte der ehemalige Stürmer von Beşiktaş Istanbul, als er sich vorstellte. „Ich möchte der deutschste Türke oder der türkischste Deutsche werden.“

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des 1. FC Kaiserslautern trat mit guten Empfehlungen seine erste Tätigkeit als Trainer einer A-Nationalmannschaft an. Unter Kuntz wurde die deutsche U21 zweimal Europameister, auch dank der Fähigkeit des Trainers, aus vielen Talenten eine echte Mannschaft zu formen. Im teils emotional aufgeladenen Umfeld der türkischen Nationalmannschaft dürfte Kuntz das nicht ganz so gut gelungen sein.