Eine illustrierte Textsammlung von Martin Walser erschien im März 2021, kurz vor seinem 94. Geburtstag, unter dem deutschen Titel Sprachlaub (wörtliche Übersetzung: Blätter der Sprache). In dem Werk thematisierte der Autor seinen nahenden Tod poetisch: „Ich wehre mich nicht“, schrieb er, „ich bin nachdenklich und möchte bis zum letzten Abend leben.“

Neben Heinrich Böll, Günther Grass und Siegfried Lenz war der am Freitag im Alter von 96 Jahren verstorbene Martin Walser einer der bedeutendsten deutschen Nachkriegsautoren.

Für Walser bedeutete das Leben vor allem das Schreiben. Bis zu seinem Tod blieb er sich selbst treu – als fleißiger, produktiver und renommierter Romanautor. Mit seinen zahlreichen Romanen, Erzählungen und Theaterstücken hinterließ er ein beeindruckendes literarisches Gesamtwerk. Er war auch dafür bekannt, sich an den gesellschaftlichen Debatten in Deutschland zu beteiligen.

Anfänge als Journalist

Martin Walser wurde am 24. März 1927 in der bayerischen Gemeinde Wasserburg, einem Ferienort am Bodenseeufer, geboren. Seine Eltern waren katholische Kohlenhändler und Gastwirte.

Walsers Bücher enthüllten die Heuchelei der konservativen Mittelschicht der Nachkriegszeit Bild: Felix Kästle/dpa/picture Alliance

Bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in dessen letzten Tagen er als junger Soldat diente, begann er 1946 in Regensburg Literatur, Philosophie und Geschichte zu studieren. Noch während seines Studiums arbeitete Walser als Reporter für die damalige Zeit Neugegründeter Süddeutscher Rundfunk und Autor von Hörspielen. Seine Dissertation verfasste er an der Universität Tübingen über den Schriftsteller Franz Kafka.

Universelle Themen in der deutschen Kleinstadt

Viele der Geschichten seiner Romane spielten in der süddeutschen Provinz und waren somit repräsentativ für die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft. Seine Bücher enthüllten die Heuchelei der konservativen Mittelschicht.

Gleichzeitig wurden in den scheinbar idyllischen Provinzschauplätzen der Romane vielfältige universelle Erfahrungen dargestellt. Schreiben war für Walser eine Form der Welterkenntnis. „Ich schreibe“, sagte er einmal in einem Interview, „also bin ich!“

Walser war ein produktiver Schriftsteller, der zeitweise jedes Jahr ein neues Buch veröffentlichte. Sein erster Roman, Ehen in Philippsburg (1957), das drei Jahre später unter dem Titel auf Englisch herauskam Der Gadarene-Clubwar ein satirisches Porträt der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft zur Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders.

Es folgten viele weitere Werke, darunter sein Bestseller, Ein fliegendes Pferd (Englisch: A Runaway Horse), veröffentlicht 1978.

Den internationalen Ruhm seines Kollegen Günter Grass erreichte er nie mit Die BlechtrommelDennoch hinterließ Walser mit einer Reihe von Romanen Spuren, die die Seele und die inneren Kämpfe der Westdeutschen in den 1960er und 70er Jahren widerspiegelten.

Im Zentrum der Kontroversen

Walser mochte Literaturkritiker nicht, insbesondere solche, die seine Arbeit nicht schätzten. Unter ihnen war Deutschlands „Literaturpapst“ Marcel Reich-Ranicki (1920-2013), der einflussreiche Literaturredakteur am Frankfurter Allgemeine Zeitung Zeitung, die den Fleiß des Autors anerkannte, aber seinen Mangel an Vorstellungskraft kritisierte. Mit seinem Roman von 2002 versuchte Walser, die Rechnung zu begleichen. Tod eines Kritikers (Englisch: Tod eines Kritikers). Das ging jedoch nach hinten los, da dem Autor in seiner Darstellung des Kritikers Antisemitismus vorgeworfen wurde.

„Menschen sind immer interessanter, wenn sie verlieren, als wenn sie gewinnen“, sagte Walser über Literatur Bild: Patrick Seeger/dpa/picture Alliance

Seine Dankesrede für den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels im Jahr 1998 hatte zu Kontroversen geführt. Er habe kritisiert, dass den Deutschen eine „nicht enden wollende Schande“ bevorstehe, sagte er und verwies auf die Gräueltaten der Nazis. „Aber wenn mir diese Vergangenheit jeden Tag in den Medien präsentiert wird, merke ich, dass etwas in mir sich dieser permanenten Zurschaustellung unserer Schande widersetzt“, fügte er hinzu. Der Friedenspreisträger sah in der „Monumentalisierung der Schande“ die Gefahr, die Erinnerung an den Holocaust zu einem „Lippenbekenntnis“-Ritual zu machen.

Die Rede stieß auf heftige Kritik – insbesondere von Ignatz Bubis, der damals Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland war und Walser „geistige Brandstiftung“ vorwarf. Den beiden Männern gelang es kurz darauf, den Streit beizulegen.

Walsers Friedenspreisrede 1998 stieß auf heftige Kritik Bild: Arne Dedert/dpa/picture-alliance

„Scheitern“ als zentrales Thema

Neben dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels gehörten der renommierte Georg-Büchner-Preis (1981) und der Internationale Friedrich-Nietzsche-Preis (2015), den er für sein Lebenswerk erhielt, zu Walsers bedeutendsten Auszeichnungen.

Auch wenn er sich vielleicht mehr Anerkennung von der Kritik erhoffte, konnte Walser stets auf seine zahlreichen Leser zählen, die seine Romane mit gebrochenen Helden genossen. In seinen Geschichten ging es oft um Menschen, denen es schwer fiel, den Anforderungen der Gesellschaft – oder ihren eigenen Erwartungen – gerecht zu werden, und die mit inneren Dilemmata konfrontiert waren.

Das Scheitern ist ein zentrales Thema in vielen Romanen von Martin Walser. Wie er einmal sagte: „Ich glaube, in der Weltliteratur geht es um Verlierer. Das ist einfach so. Von Antigone bis Josef K. – es gibt keine Gewinner, keine Champions. Und außerdem kann das jeder in seinem Bekanntenkreis bestätigen: Menschen sind immer interessanter, wenn sie verlieren, als wenn sie gewinnen.“

Herausgegeben von: Andreas Illmer