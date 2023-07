Der Vorsitzende der konservativen Christdemokraten (CDU) in Deutschland sagte am Sonntag, er sei offen für eine Zusammenarbeit mit der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) in Kommunalverwaltungen.

Wenn in einer Stadt oder Gemeinde ein AfD-Bürgermeister gewählt wird, „dann müssen wir selbstverständlich nach Wegen suchen, wie wir in der Stadt weiterhin zusammenarbeiten können“, sagte Friedrich Merz im ZDF.

Merz‘ Äußerungen spiegeln einen Rechtsruck in der Position seiner historisch Mitte-Rechts-Partei, der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, wider.

Bei einem Treffen letzte Woche mit der Schwesterpartei der CDU, der Bayerischen Christlich-Sozialen Union (CSU), zog Merz bereits einige Augenbrauen hoch, als er den konservativen Block CDU/CSU als „Alternative für Deutschland – mit Substanz“ bezeichnete.

Seine Kommentare kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die einwanderungsfeindliche AfD in Wählerumfragen weiterhin zulegt. Eine aktuelle Umfrage ergab, dass sie 22 % der Wähler unterstützte, knapp hinter den Konservativen von Merz und vor den Sozialdemokraten (SPD) von Bundeskanzler Olaf Scholz.

Was hat Merz sonst noch gesagt?

„Wir sind selbstverständlich verpflichtet, die Ergebnisse demokratischer Wahlen zu akzeptieren“, fügte Merz hinzu und verwies auf die jüngsten Kommunalwahlen, bei denen die AfD ihren ersten Bürgermeister gewählt hatte und gleichzeitig die Leitung eines Kreistags übernahm.

Merz bekräftigte zwar, dass seine Partei nicht mit der AfD koalieren werde, sondern nur im Hinblick auf „gesetzgebende Organe“ und „Regierungsformationen“.

Der CDU-Fraktionskollege und Bundestagsabgeordnete Marko Wanderwitz forderte kürzlich ein Verbot der AfD als extremistische Partei.

Merz sagte jedoch, Wanderwitz‘ Äußerungen zum Verbot jeglicher Zusammenarbeit mit der AfD seien „eine individuelle Meinung in der Bundestagsfraktion, die wir nicht teilen“.

„Parteiverbote haben noch nie zur Lösung eines politischen Problems geführt“, sagte er.

Was ist die AfD?

Die AfD wurde vor etwa zehn Jahren als Anti-Euro-Partei gegründet, hat sich jedoch seitdem in den äußersten rechten Bereich des politischen Spektrums verschoben.

Im März 2021 wurde sie vom deutschen Inlandsgeheimdienst als rechtsextreme Partei eingestuft, eine Einstufung, die im März 2022 von einem deutschen Verwaltungsgericht bestätigt wurde.

Sie hat in den letzten Monaten die Unzufriedenheit einiger Teile der deutschen Gesellschaft mit der aktuellen Regierungskoalition aus der Mitte-Links-SPD, den Umweltschützern Grünen und der wirtschaftsfreundlichen Freien Demokraten (FDP) ausgenutzt. Diese Unzufriedenheit ist größtenteils auf steigende Preise und Befürchtungen zurückzuführen, dass die von der Regierung vorgeschlagenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels die Ärmsten der Gesellschaft unverhältnismäßig belasten könnten.

Das geht aus einer am Sonntag von der Massenpublikation veröffentlichten Insa-Umfrage hervor Bild Laut der Zeitung erhielt die AfD die Rekordunterstützung von 22 %, nur vier Punkte hinter den Konservativen.

Bild wurde vorgeworfen, mit einer aktuellen Kampagne gegen die Pläne der Regierung, nachhaltigere Heizsysteme in großem Umfang einzuführen, dazu beigetragen zu haben, Unterstützung für die AfD zu gewinnen – oft unter Verwendung von laut Kritikern irreführenden Informationen.

Die AfD hat sich vehement gegen das geplante Heizgesetz ausgesprochen und erklärt, dass Menschen mit geringem Einkommen sich die umweltfreundlicheren Anlagen nicht leisten könnten.

tj/fb (AFP, dpa)

Während Sie hier sind: Jeden Dienstag fassen DW-Redakteure zusammen, was in der deutschen Politik und Gesellschaft passiert. Hier können Sie sich für den wöchentlichen E-Mail-Newsletter Berlin Briefing anmelden.