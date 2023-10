Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat sich entschieden gegen antisemitisches Verhalten ausgesprochen und die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber seiner jüdischen Bevölkerung betont.

Im Gespräch mit der „Bild am Sonntag“ sagte Buschmann, es werde harte Maßnahmen gegen die Einbürgerung von Einwanderern geben, die antisemitisches Verhalten zeigten.

„Wir treffen Vorkehrungen gegen die Einbürgerung von Antisemiten“, sagte er. Seiner Vision zufolge würden auch geringfügige Straftaten wie Beleidigungen daraufhin untersucht, ob sie ein antisemitisches Motiv haben.

Der FDP-Politiker sagte, dass diejenigen, bei denen antisemitische Motive festgestellt würden, dann keinen Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft hätten. Buschmann fügte unmissverständlich hinzu: „Wer gegen Juden hetzt, hat ein besonders starkes Abschiebungsmotiv und sollte auf keinen Fall einen deutschen Pass erhalten.“

Seine Äußerungen wurden von seinem FDP-Kollegen Christoph Meyer geteilt, der im Gespräch mit dem Tagesspiegel sagte, dass Antisemiten kein Recht auf Einbürgerung haben dürften.

„Wenn wir sagen, dass das Existenzrecht und die Sicherheit Israels die deutsche Daseinsberechtigung sind, müssen wir es mit Leben füllen“, sagte er.

Seit den Überraschungsangriffen der Hamas auf Israel am 7. Oktober kam es in Deutschland zu einem Anstieg antisemitischer Vorfälle. Der alarmierende Trend hat die Dringlichkeit verstärkt, das Problem direkt anzugehen, und Bundeskanzler Scholz versprach, das jüdische Leben in Deutschland zu „verteidigen und zu schützen“.

Er drückte seine Bestürzung aus und wies auf die beunruhigende Ausbreitung des Antisemitismus „auf der ganzen Welt und beschämenderweise auch hier in Deutschland“ im Zuge der jüngsten Ereignisse im Nahen Osten hin.

Letzte Woche schlug der christdemokratische (CDU) Oppositionsführer Friedrich Merz vor, dass die bevorstehenden Staatsbürgerschaftsreformen eine Verpflichtung für Einwanderer beinhalten sollten, eine Vereinbarung zu unterzeichnen, die das Existenzrecht Israels als Voraussetzung für die deutsche Staatsbürgerschaft anerkennt.

Der Entwurf des Staatsbürgerschaftsgesetzes sieht in seiner jetzigen Fassung vor, dass eine Einbürgerung für Ausländer nicht möglich ist, die durch ihr Handeln die im Grundgesetz verankerte Gleichberechtigung von Mann und Frau verleugnen.

Dazu zählen „antisemitische, rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige Handlungen, die die durch das Grundgesetz geschützte Menschenwürde verletzen.“

Trotz dieser Schutzmaßnahmen hat die CDU, die die größte Oppositionsfraktion im Bundestag darstellt, Skepsis gegenüber den Staatsbürgerschaftsvorschlägen der aktuellen Regierung geäußert. Sie behaupten, die Koalition wolle den Wert des deutschen Passes schmälern und die Integrationskriterien verwässern.

Die erste Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag wird voraussichtlich in der zweiten Novemberwoche stattfinden.