Der deutsche Gesetzgeber sucht Antworten auf angebliche rechtsextreme Verschwörung

BERLIN (AP) – Der deutsche Gesetzgeber sagte am Montag, dass er tiefer in einen mutmaßlichen Putschversuch eindringt, der letzte Woche aufgedeckt wurde, als die Polizei Dutzende von Personen festnahm, die mit der rechtsextremen Reichsbürgerbewegung in Verbindung stehen.

Die Staatsanwälte sagten, die 24 Deutschen und ein Russe, die am vergangenen Mittwoch festgenommen wurden, werden verdächtigt, Mitglieder einer „terroristischen Organisation“ zu sein oder eine „terroristische Organisation“ zu unterstützen, die den Sturz der Regierung plante.

Die Verdächtigen planten den Aufbau von 280 bewaffneten Einheiten in ganz Deutschland, die mit der „Festnahme und Hinrichtung“ von Menschen nach einem Putsch beauftragt worden wären, berichtete die deutsche Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf eine Unterrichtung des Gesetzgebers.

„Offensichtlich gab es Pläne, die angesichts des Ausmaßes ihrer Absichten gegen unsere freiheitliche Demokratie schockierend sind“, sagte Grünen-Abgeordneter Konstantin von Notz.

„Jetzt müssen die gesammelten Beweise sorgfältig geprüft werden“, sagte er nach einem Treffen mit Bundesanwälten. „Aber was heute bekannt ist, was heute bereits im Rechtsausschuss des Generalstaatsanwalts vorgelegt wurde, das sind bedeutende Ereignisse, die äußerst beunruhigend sind.“

Die Staatsanwaltschaft informierte den Gesetzgeber über die Beschlagnahme einer großen Anzahl von „Geheimhaltungsvereinbarungen“ von Personen, die die mutmaßlichen Verschwörer zu rekrutieren versucht hatten, so die Agentur dpa

Mehr als 400.000 Euro Bargeld, Gold- und Silbermünzen, Satellitentelefone und sogar Beweise für einen Tresor voller Goldbarren hätten die Ermittler gefunden, sagte die Linken-Bundestagsabgeordnete Clara Bünger der dpa.

Im Gespräch mit Reportern nach einer Klausurtagung des Geheimdienstaufsichtsausschusses des Parlaments sagte von Notz: „Viele Fragen wurden beantwortet, viele bleiben offen.“

Er und andere Gesetzgeber zogen Parallelen zum Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021. Staatsanwälte sagen, dass einige der Inhaftierten letzte Woche Pläne hatten, mit Waffen in den Bundestag einzudringen.

„Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, dass Parlamentsgebäude ein willkommenes Ziel für Rechtsextreme, Verschwörungstheorien und ihre Freunde sind“, sagte der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle.

„Der Bundestag ist das meistbesuchte Parlament der Welt“, sagte er. „Wir als Abgeordnete können unsere Arbeit nicht machen, wenn wir uns isolieren müssen.“

Kuhle warnte davor, dass Rechtsextreme zunehmend Netzwerke schmieden, die bis tief in die „Mitte der Gesellschaft“ reichen, darunter Soldaten und Polizisten.

Eine der Festgenommenen war Birgit Malsack-Winkemann, Richterin und ehemalige Abgeordnete der rechtsextremen Partei Alternative für Deutschland (AfD).

Deutschlands höchste Sicherheitsbeamte, Innenministerin Nancy Faeser, hat vorgeschlagen, die Regeln für Beamte zu verschärfen, die im Verdacht stehen, regierungsfeindliche Bewegungen wie die Reichsbürger zu unterstützen.

Uli Groetsch, Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Faesers, sagte, die angeblichen Putschpläne zeigten auch die Notwendigkeit, die AfD genauer unter die Lupe zu nehmen.

„Wir können nicht akzeptieren, dass es in diesem Land eine Partei gibt, die, wie es jetzt aussieht, direkt die Quelle eines Putschversuchs ist“, sagte er.

Frank Jordans, The Associated Press