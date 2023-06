Nach der bitteren Niederlage gegen Tschechien steht die U21-Nationalmannschaft vor dem Aus bei der Europameisterschaft. Besucher Rudi Völler wird an altbekannte Probleme erinnert. Trainer Antonio di Salvo versuchte es mit leeren Hoffnungsphrasen. Ein Nationalspieler gibt zu: „Ich bin ratlos.“

Das düstere Déjà-vu am Schwarzen Meer beschäftigte Rudi Völler am Tag danach. „Es ist ein bisschen wie ein Spiegelbild der A-Nationalmannschaft“, sagte der DFB-Sportdirektor bei seinem ernüchternden Besuch der EM mit den deutschen U21-Fußballern in Georgien: „Wir haben dort schon die gleichen Fehler gemacht.“ Die Junioren stehen nach zwei sehr schwachen Spielen kurz vor dem Aus – die riesigen Probleme im deutschen Fußball, die Völler am Vorabend beim 1:2 gegen Tschechien mit eigenen Augen sah, beschränken sich nicht nur auf die arg schwankenden Stars von Bundestrainer Hansi Flick. Zweikämpfe, Torgefahr, Konzentration, alles klappt.

Die Damenmannschaft hat in letzter Zeit nicht allzu gut gespielt und auch einen Monat vor Beginn der Weltmeisterschaft herrscht immer noch keine Aufbruchstimmung. „Die nackten Zahlen sind, wie sie sind. Dagegen lässt sich kaum argumentieren“, gab Völler zu, der sich erneut klar vor Flick und U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo platzierte. Der 44-Jährige startete mit großen Erwartungen in sein erstes Turnier als Cheftrainer. „Wir haben den Vertrag verlängert, weil er ein sehr guter Trainer ist. Es wird ihn nicht aus der Fassung bringen, das passiert.“

„Den letzten paar Prozent fehlt die Konstanz und die Entschlossenheit, den Ball über die Linie zu drücken – und auch hinten“, stellte Völler vor einem Dutzend Journalisten im Teamhotel in Batumi fest. Er sprach über die U21. Allerdings war es nur eine vage nuancierte Kopie seiner Zusammenfassung der drei gescheiterten A-Nationalspieler der vergangenen Wochen. Mit Blick auf Flicks Team sagte er: „Im September muss es eine Reaktion geben, und das weiß auch Hansi.“ Das Material ist noch gut genug, dass wir den Dreh rauskriegen: mit einer guten Einstellung, mit einer guten Taktik, wir.“ „Ich kann es auch im nächsten Jahr schaffen, eine gute Europameisterschaft spielen zu können.“

„Trotzdem gibt es noch einen Funken Hoffnung“

Eine weitere Parallele: In der U21 gibt es noch einen Rest Hoffnung, und sei er noch so klein. „Jetzt ist die Konstellation schwierig. Dennoch gibt es noch einen Hoffnungsschimmer“, betonte Völler. „Wir müssen versuchen, die Engländer zu schlagen – und dann natürlich ein bisschen hoffen.“ Parallel zum Spiel am Mittwoch (18 Uhr/Sat.1 und im ntv.de-Liveticker) Gegen die favorisierten Three Lions muss Israel die Tschechen mit einem perfekt passenden Ergebnis schlagen. Trainer Di Salvo und seine frustrierten Spieler haben am Montag im dichten Verkehr in Georgia herausgefunden, wie die Dinge irgendwie durcheinandergebracht werden können. Laut hupend machten sich Bus und Polizeieskorte auf den Weg, und das Training begann mit 20 Minuten Verspätung – mit einem angeschlagenen Youssoufa Moukoko, der immerhin grinsend das Tor schoss. Doch die Ernüchterung bei der als Titelverteidiger bei der EM so hoffnungsvollen U21 ist noch immer groß.

Allerdings hält es Völler nicht für einen Zufall, dass es nach der tiefen Krise der A-Nationalmannschaft mit den letzten drei verpatzten Turnieren nun auch im Nachwuchs Probleme gibt. „Ich sage nicht, dass es an Qualität mangelt, aber es ist ein Mangel“, sagte er. „Es ist eine Frage der Mentalität und das müssen wir zurückbekommen.“ Hier sind jetzt alle im deutschen Fußball gefragt: Vereine, Verbände, DFL und DFB. So wie das peinliche Vorrunden-Aus der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar mit der politisch aufgeladenen Debatte um die One-Love-Kapitänsbinde einherging, hatte auch die U21 bei dieser EM mit Problemen abseits des Platzes zu kämpfen. Nach dem 1:1 gegen Israel machte Moukoko im Internet rassistische Beleidigungen gegen sich öffentlich.

Die Aufarbeitung beschäftigte den DFB im ohnehin engen Turnierkalender vor dem zweiten Spiel mehrere Stunden. Völler lobte ausdrücklich den Umgang damit. „Die Verantwortlichen hier haben es wunderbar aufgearbeitet und toll darauf reagiert“, sagte er. Mit Blick auf die Heim-EM und mögliche weitere politische Debatten sagte er: „Leider kann ich nicht versprechen, dass so etwas nicht noch einmal passieren wird.“

„Jedes Spiel beginnt von vorne“

Also, nochmal sportlich: Nur ein kleines Fußballwunder hilft, sich aus einer nahezu aussichtslosen Situation ins Viertelfinale zu kämpfen. „Ich glaube fest und aus Überzeugung daran. Jedes Spiel beginnt von vorne, im Fußball ist alles möglich“, sagte Di Salvo. Die Durchhalteparolen reihten sich einfach so aneinander. Doch das Minimalziel Halbfinale und die damit verbundene Olympia-Qualifikation liegen in weiter Ferne. Die „einfache Formel“ der Deutschland-Israel-Siege, die der einzige Torschütze Angelo Stiller (70.) heraufbeschwor, könnte noch zu wenig sein, auch die Tordifferenz spielt eine Rolle.

Selbst gegen die beiden nominell schwächsten Mannschaften des Turniers konnte die deutsche Mannschaft nicht gewinnen. Eine Frage der Qualität? „Ich bin ratlos. An der Effizienz können wir nicht viel ändern. Es liegt dann am Spieler, ob er den Ball zu 100 Prozent über die Linie bringen will“, sagte Stiller. Rudi Völler würde nicken. Der DFB-Direktor hatte Flick vor seinem Mittagsauftritt am Montagmorgen angerufen und ihm beste Grüße geschickt. Zum Viertelfinale wollte der Bundestrainer nach Georgien kommen, doch eines mit deutscher Beteiligung wird es wohl nicht geben. Es wäre wohl nicht ratsam, das letzte Gruppenspiel zu besuchen: Es gab in letzter Zeit mehr als genug Bilder von Flick, der mit einem missmutigen Lächeln eine deutsche Mannschaft beobachtete.