Der Deutsche Fußball-Bund hat es erneut mit der Staatsanwaltschaft zu tun.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt in einem weiteren Verfahren gegen den Deutschen Fußball-Bund. Die Behörde leitete im November ein Ermittlungsverfahren gegen drei ehemalige Mitglieder des DFB-Präsidiums ein, wie eine Sprecherin bestätigte.

Es geht um Sozialabgaben für die Beamten. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet.

Hintergrund ist laut Verband ein von beiden Seiten vereinbartes Klärungsverfahren zwischen dem DFB und der Deutschen Rentenversicherung vor dem Sozialgericht in Frankfurt. Laut Staatsanwaltschaft wurde ein Verfahren wegen „Verdachts auf Lohnvorenthaltung“ eröffnet, um die Verjährung zu verhindern.

Aktuell kein Anspruch gegen den DFB

Der DFB betont, dass derzeit keine Ansprüche gegen den DFB bestehen. Die Staatsanwaltschaft beruft sich darauf, dass die Deutsche Rentenversicherung festgestellt habe, dass zwei Vorstandsmitglieder „in einem abhängigen Arbeitsverhältnis“ zum Verein standen.

Der DFB teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass er einen Antrag auf Sozialversicherungsbefreiung bei der Rentenversicherung gestellt habe. Dies wurde abgelehnt, weshalb ein „Statusfeststellungsverfahren“ eingeleitet wurde. Erst nach Fertigstellung – wenn überhaupt – können weitere Ansprüche bestehen.

Wie in anderen Fällen würde dem Verein dann eine Nachzahlung angedroht. Mit der Wahl des neuen Präsidenten Bernd Neuendorf im März 2022 wurde die Finanzordnung des Vereins angepasst. Vorstandsmitglieder arbeiten seitdem offiziell nicht mehr im „Ehrenamt“, sondern im „Wahlamt“ und erhalten weiterhin Pauschalbeträge. Aufwandsentschädigungen ansetzen. Einige Spitzenbeamte arbeiten auch anderswo Vollzeit.

Zuletzt hat das Finanzamt in Frankfurt am Main die Gemeinnützigkeit des DFB für die Jahre 2014 und 2015 aufgehoben – dem größten Einzelsportverband der Welt drohen bereits jetzt Steuernachzahlungen in zweistelliger Millionenhöhe, wofür der Verein hat bereits vorgesorgt.