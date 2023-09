Tel Aviv. Er hätte einen Mitarbeiter schicken können, er hätte die Live-Übertragung der Konsultation im Fernsehen verfolgen können. Doch Steffen Seibert hatte sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht. Im Obersten Gerichtshof Israels trafen sich 15 Richter, um über die Justizreform der Regierung zu diskutieren – und letztendlich über ihre eigene Entmachtung. Es galt als historischer Termin.

Seibert, deutscher Botschafter in Israel, setzte sich auf eine Holzbank und postete ein kurzes Video im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter): „Ich denke, hier passiert etwas Wichtiges für die Demokratie Israels.“ Als Freunde Israels blicken wir mit großem Interesse auf den Obersten Gerichtshof. Das wollte ich sehen“, sagt er auf Hebräisch.

Als ehemaliger Fernsehjournalist weiß der 63-Jährige um die Symbolkraft von Bildern. Als Regierungssprecher hat er immer wieder Angela Merkel hervorgehoben und Videoformate für die Kanzlerin entwickelt. Er berichtet nun an das Auswärtige Amt, wo Außenministerin Annalena Baerbock deutlich weniger zurückhaltend agiert als ihre Vorgänger und auch auf mehr Sichtbarkeit ihrer Diplomaten setzt.

Die israelische Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, die trotz monatelanger Massenproteste eine Justizreform vorantreibt, war mit Seiberts Anwesenheit im Gericht nicht sonderlich zufrieden. Knapp eine Woche nach dem Gerichtstermin wurde bekannt, dass sich Israels Außenminister Eli Cohen über Seiberts Verhalten beschwert haben soll. „Auf Anweisung des israelischen Außenministers Cohen sprach ein hochrangiger diplomatischer Beamter mit Botschafter Seibert und brachte unseren Protest in dieser Angelegenheit zum Ausdruck. Ähnliche Nachrichten wurden von der israelischen Botschaft in Berlin an das Auswärtige Amt gesendet“, sagte ein Sprecher der israelischen Botschaft auf Anfrage. Seibert werde Einmischung in innere Angelegenheiten vorgeworfen, schrieb die Nachrichtenagentur dpa.

„Ein völlig normaler Teil des Diplomatenberufs“

Das Auswärtige Amt teilte jedoch mit, dass von israelischer Seite keine offizielle Beschwerde eingegangen sei. Auch die Kritik wurde zurückgewiesen: Die Verfolgung einschlägiger innenpolitischer Verfahren sei „ein völlig normaler Teil der Arbeit eines Diplomaten“, sagte ein Ministeriumssprecher. Dazu gehört auch die Teilnahme an öffentlichen Gerichtsverhandlungen. Seibert leistet seine Arbeit in Israel „hervorragend“. Deutschland hat eine sehr enge Beziehung zu Israel. Dazu gehört, über Themen zu sprechen, „bei denen es Unterschiede gibt“. Dies gilt sowohl für die Justizreform als auch für die Siedlungspolitik.

Diplomaten müssen sich manchmal unwohl fühlen Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, nimmt an einer Gerichtsverhandlung teil – und bezieht damit symbolisch Stellung zur umstrittenen Justizreform. Seibert dürfte sich von der Kritik der israelischen Regierung nicht beeindrucken lassen, kommentiert Daniela Vates.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verteidigte Seibert gegen die Kritik der israelischen Regierung. „Der deutsche Botschafter ist ein sehr engagierter Mann mit sehr klaren Prinzipien“, versicherte Scholz am Montag bei seinem Besuch in New York. Auch Außenministerin Annalena Baerbock verteidigte Seiberts Verhalten ausdrücklich: „Es ist das alltägliche Geschäft von Diplomaten, über die Entwicklungen in verschiedenen Ländern auf dem Laufenden zu sein“, sagte die Grünen-Politikerin vor Beginn der UN-Generalversammlung in New York.

Unterstützung für Seibert im Bundestag

Auch aus dem Bundestag gab es fraktionsübergreifende Unterstützung für Seibert: „Eine Einmischung in innere Angelegenheiten kann ich nicht erkennen“, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth (SPD), dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Botschafter müssen nicht nur Kontakte zur Regierung und zum Parlament pflegen, sondern auch zur Zivilgesellschaft. Sie demonstrierten monatelang gegen die Justizreform. „Ich halte es daher für völlig angemessen, dass Botschafter Seibert dort war.“

Ähnlich äußerte sich Vize-Union-Fraktionschef Johann Wadephul: „Es ist die natürliche Aufgabe eines Botschafters, über wichtige Entwicklungen und Diskussionen in seinem Gastland zu berichten“, sagte er dem RND. „Deshalb sollte das in oder von Israel nicht kritisiert werden.“ Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin lobte Seibert für die „vorbildliche Erfüllung seiner Aufgaben“. Er vermittelte seine Botschaft klar und diplomatisch angemessen. Deutschland bekenne sich „zum Existenzrecht Israels als demokratische Heimat der Juden“, sagte Trittin dem RND. Dazu gehört nicht nur die Sicherheit Israels, sondern auch der Schutz der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit im Land.

In der Gerichtsverhandlung, in der acht Klagen gegen das Gesetz eingereicht wurden, wurde nichts entschieden. Ergänzungen zu den Beratungen können nun bis Anfang Oktober eingereicht werden.

