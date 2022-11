Der deutsch-arabisch-israelische Publizist Ahmad Mansour warnt vor falscher Toleranz gegenüber dem

„Katar ist nicht nur problematisch, weil es Tausende von Arbeitern versklavt, den Tod vieler in Kauf genommen und Homosexuelle verfolgt hat, sondern auch, weil es den politischen Islam in Europa finanziert“, sagte Mansour der Rheinischen Post. Er war überrascht, dass die Menschen von den jüngsten Äußerungen des WM-Botschafters von Katar überrascht waren.

In einem Interview mit dem ZDF bezeichnete er Homosexualität als „haram“, also verboten, und sprach von „geistiger Schädigung“. Der Westen sei immer wieder überrascht, wenn Akteure des politischen Islam aus welchen Gründen auch immer Überzeugungen äußern, die westlichen Werten grundlegend widersprächen, sagte Mansour. „Wir sehen nicht, dass dahinter ein System steht, das Einfluss nehmen will und seit Jahren eine islamistische Agenda verfolgt.“ Mansour widersprach Aussagen der ehemaligen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) und Joschka Fischer (Grüne), die Deutschlands kritischen Umgang mit Katar als arrogant bezeichneten. Katar ist beispielsweise kein Land, in dem es vereinzelte Probleme mit Homophobie gibt. Vielmehr ist das Land wie der Iran Teil des politischen Islam, der versucht, seinen Einfluss in der westlichen Welt, auch in Deutschland, systematisch auszubauen. „Katar hat viel Geld in die WM investiert, um sich zu reinigen und in der Welt gut auszusehen“, sagte Mansour. Das Land will seine Größe zeigen und nutzt jede Gelegenheit, sich weltoffen zu präsentieren. „Das ist hochproblematisch. Das sollten wir nicht kleinreden“, sagte Mansour.

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH