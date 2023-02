Der demokratische Senator fordert Apple und Google auf, TikTok aus ihren App-Stores zu verbannen

Washington

CNN

—



Ein Mitglied des Geheimdienstausschusses des Senats fordert Apple und Google auf, TikTok wegen Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit aus ihren App-Stores zu entfernen, was der jüngste Hinweis auf eine zunehmende Überprüfung der Kurzform-Video-App durch Mitglieder des Kongresses ist.

In einem Brief, der am Donnerstag an die beiden Technologiegiganten gesendet wurde, nennt der demokratische Senator von Colorado, Michael Bennet, TikTok „eine inakzeptable Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten“ und führt dieselben Bedenken an, die die Bundesregierung und mehr als die Hälfte der USA veranlasst haben Staaten, TikTok von offiziellen Geräten und Netzwerken zu beschränken.

In einem Schreiben an Apple-CEO Tim Cook und Google-CEO Sundar Pichai äußerte Bennet Befürchtungen, dass China seine nationalen Sicherheitsgesetze nutzen könnte, um TikTok oder seine Muttergesellschaft ByteDance zu zwingen, die persönlichen Daten der US-Nutzer der App herauszugeben. Die fraglichen Gesetze, schrieb Bennet, verlangen von Organisationen im Land, „mit der staatlichen Geheimdienstarbeit zusammenzuarbeiten“ und der Regierung den Zugriff auf Unternehmensressourcen zu gestatten. Der Gründer von ByteDance ist Chinese und das Unternehmen hat Niederlassungen in China. TikTok hat europäischen Nutzern auch mitgeteilt, dass Mitarbeiter mit Sitz in China auf ihre Daten zugreifen können.

China könnte möglicherweise versuchen, das zu beeinflussen, was US-Benutzer auf der App sehen, warnte Bennet, mit möglichen Auswirkungen auf die Außenpolitik und die Demokratie.

„Wir sollten die sehr reale Möglichkeit akzeptieren, dass [China] könnte TikTok über ByteDance zwingen, seinen Einfluss zu nutzen, um die Interessen der chinesischen Regierung voranzutreiben“, schrieb Bennet, „indem es beispielsweise seinen Algorithmus optimiert, um amerikanischen Inhalten zu präsentieren, um die demokratischen Institutionen der USA zu untergraben oder Kritik“ an Chinas Umgang mit Hongkong, Taiwan, zu unterdrücken oder ethnische Minderheiten.

Apple und Google reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

„Leider beruht der Brief von Senator Bennet fast ausschließlich auf irreführender Berichterstattung über TikTok, die von uns gesammelten Daten und unsere Datensicherheitskontrollen“, sagte Brooke Oberwetter, eine Sprecherin von TikTok.

TikTok-CEO Shou Zi Chew wird voraussichtlich im März vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses aussagen, um die Datensicherheitspraktiken des Unternehmens zu erörtern.

Es gibt keine Beweise dafür, dass die Art von Spionage oder Manipulation, die US-Beamte befürchten, tatsächlich stattgefunden hat, aber Sicherheitsexperten haben davor gewarnt, dass dies möglich ist.

TikTok hat bestritten, dass es jemals US-Benutzerdaten an die chinesische Regierung übergeben würde. Es ist zunehmend dazu übergegangen, seine US-Aktivitäten technologisch und organisatorisch vom Rest seines Geschäfts abzuschotten – ein Teil dessen, was das Unternehmen als gutgläubige Bemühungen bezeichnet hat, die nationalen Sicherheitsbedenken auszuräumen.

In ihrer Erklärung sagte Oberwetter, Bennets Brief „ignoriere die beträchtlichen Investitionen, die wir durch Project Texas getätigt haben – einen Plan, der mit den besten nationalen Sicherheitsexperten unseres Landes ausgehandelt wurde – um unserer Community zusätzliche Zusicherungen hinsichtlich ihrer Datensicherheit und der Integrität der TikTok-Plattform zu geben. ”

TikTok hat Jahre damit verbracht, mit der US-Regierung ein potenzielles nationales Sicherheitsabkommen auszuhandeln, das versuchen würde, einige der Bedenken auszuräumen, aber die Gespräche wurden durch Verzögerungen beeinträchtigt, was bei einigen Kongressmitgliedern zu Frustration führte. In den letzten Monaten haben mehrere US-Gesetzgeber Gesetze eingebracht, die TikTok von allen US-Geräten, einschließlich persönlichen, verbieten würden.

Einige andere US-Beamte haben Apple und Google ebenfalls aufgefordert, TikTok freiwillig aus ihren App-Stores zu entfernen.

Im vergangenen Jahr schrieb Brendan Carr, ein Beauftragter der Federal Communications Commission, einen Brief an die Unternehmen, in dem er sie aufforderte, TikTok von der Liste zu streichen. Die FCC reguliert keine App-Stores, aber Carr sagte, dass die Erfahrung seiner Agentur im Umgang mit chinesischen Telekommunikationsunternehmen seine Ansichten zu dieser Angelegenheit beeinflusst habe. Die FCC ist dazu übergegangen, chinesische Firmen wie Huawei und ZTE vom US-Markt auszuschließen, da sie befürchtet, dass ihre drahtlosen Netzwerkgeräte zum Sammeln von Informationen über die US-Kommunikation verwendet werden könnten.

Obwohl die führenden Mitglieder des Geheimdienstausschusses des Senats, der Demokrat Mark Warner aus Virginia und der Republikaner Marco Rubio aus Florida, ebenfalls ausgesprochene Kritiker von TikTok waren, wurden die beiden Gesetzgeber laut einem Sprecher nicht eingeladen, Bennets Brief vor dem Versand mitzuunterzeichnen für Bennett. Rubio ist Autor einer der Gesetzesvorlagen, die darauf abzielen, TikTok aus den Vereinigten Staaten zu verbieten, während Warner sagte, er würde lieber eine Gesetzesvorlage sehen, die auf eine breitere Kategorie besorgniserregender Apps abzielt, als auf eine einzelne App wie TikTok.