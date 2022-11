Der Demokrat gewinnt den Swing District in Washington mit einem schweren Schlag gegen Trump und die GOP

Die Demokratin Marie Gluesenkamp Perez besiegte den rechtsextremen Kandidaten Joe Kent im 3. Kongressbezirk des Bundesstaates Washington knapp – ein herber Verlust für die Republikaner und Donald Trump, die Kent unterstützten, nachdem er die Lügen des ehemaligen Präsidenten über die Wahlen 2020 angenommen hatte.

Gluesenkamp Perez, ein Unbekannter vor der Vorwahl, kandidierte als gemäßigter, ländlicher Demokrat und Kleinunternehmer. Der Distrikt wird seit 2011 von Republikanern gehalten.

„Die Menschen in meinem Distrikt suchen eine Vertretung, die sich darauf konzentriert, Gemeinsamkeiten zu finden und Ergebnisse zu liefern, nicht die extreme Überparteilichkeit und Clickbait-Politik, die mein Gegner anbietet“, sagte Gluesenkamp Perez in einer Erklärung am Samstag.