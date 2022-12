Der Cousin dieses Iraner-Kanadiers wurde plötzlich im Iran festgenommen. Er möchte, dass du ihren Namen kennst, um sie zu beschützen

Am Montag tauchte eine Gruppe von acht Sicherheitspolizisten mit einem Blankobefehl bei Semiramis Babaeis Haus in Teheran auf und benutzte dann das Telefon ihres Bruders, um ihr eine SMS zu schicken, in der sie aufgefordert wurde, nach Hause zurückzukehren, wie ihre Familie in Kanada mitteilte.

Seitdem hat niemand mehr von dem preisgekrönten Autor und Dramatiker gehört.

Ihr Cousin, der in Vancouver lebt, erfuhr die Neuigkeiten, als er um 4:30 Uhr PT aufwachte und Instagram überprüfte. Er sah eine Nachricht von der Familie im Iran über die Verhaftung.

„Ich war entsetzt“, sagte Amir Bajehkian, 38, der in der Nähe von False Creek im Olympic Village lebt.

Er ist einer von vielen Iraner-Kanadiern, die mit einer widerlichen Angst um Familienmitglieder im Iran leben, während sie zusehen, wie anhaltende Aufstände in Gewalt und Massenverhaftungen enden – und jetzt mindestens eine Hinrichtung.

Bajehkian möchte, dass die Welt den Namen seiner Cousine kennt, um ihre Situation im Rampenlicht zu halten. Er glaubt, dass dies helfen wird, sie zu beschützen.

„Veränderer“ ein Ziel

Der Iran wurde von einem landesweiten Aufstand gegen das islamische Regime erschüttert, der durch den Tod von Mahsa (Zhina) Amini ausgelöst wurde, als er sich am 16. September 2022 im Gewahrsam der berüchtigten iranischen Moralpolizei befand.

Es gab mehrere Berichte über das Verschwinden von Demonstranten, nachdem sie von Sicherheitskräften aufgespürt und festgenommen worden waren.

Bajehkian sagt, dass die Familie, die den Haftbefehl gesehen hat, gesagt hat, dass der Name seiner Cousine nicht genannt wurde und dass die Anklagen, denen sie ausgesetzt sein könnte, unklar seien.

„Ich fühle mich machtlos in dieser Situation“, sagte Bajehkian.

Er sagt, er habe Angst um seine Familie im Iran gehabt, besonders um seinen Cousin mit den flammenden Haaren, dessen Theaterstücke und Schriften rebellisch sind. Er sagt, Babaei habe preisgekröntes Theater produziert und westliche Klassiker ins Farsi übersetzt.

„Sie war diese sehr freche, lustige Figur“, sagte er.

Menschen halten ein Foto der iranischen Frau Mahsa Amini hoch, als sie am 21. September in New York City an einem Protest gegen den iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi außerhalb der Vereinten Nationen teilnehmen. (Stephanie Keith/Getty Images)

„Sie gehen denen nach, die Veränderungen bewirken – Lichter in der Dunkelheit“, sagte Bajehkian.

Sicherheitskräfte haben hart durchgegriffen – laut Amnesty International Hunderte getötet und Tausende verletzt.

UHR | Iran exekutiert Demonstrant:

Der Iran hat einen 23-jährigen Mann wegen Protesten gegen die Regierung hingerichtet Der Iran hat einen 23-jährigen Demonstranten hingerichtet, die erste bekannte Hinrichtung einer Person im Zusammenhang mit den jüngsten Massenprotesten gegen die Regierung. Während das Regime hart durchgreift, gibt es Angst um andere, die Todesurteile erhalten haben.

Am 3. Dezember lobte der iranische Präsident Ebrahim Raisi die Islamische Republik Iran für den Schutz von Rechten und Freiheiten und verteidigte das herrschende System als gerechtfertigt für das harte Vorgehen gegen regierungsfeindliche Proteste, die laut Reuters mehr als 300 Menschen das Leben gekostet haben.

Aber internationale Menschenrechtsgruppen sagen, dass die Zahl der Todesfälle niedrig ist und dass Kanada zurückdrängen muss.

Die kanadische Regierung hat am Freitag, einen Tag nach der Hinrichtung des Demonstranten Mohsen Shekari, neue Sanktionen verhängt.

Der 23-jährige Shekari wurde beschuldigt, am 25. September bei frühen Protesten, die durch Aminis Tod ausgelöst wurden, eine Straße blockiert und ein Mitglied der regimetreuen Basij-Miliz verletzt zu haben.

Die iranisch-kanadische Menschenrechtsanwältin Nazanin Afshin-Jam verurteilt die Hinrichtung und nennt den Prozess gegen Shekari einen „Schein“.

Sie sagt, der Iran habe ihn gehängt, nachdem er für schuldig befunden worden war, „Krieg gegen Gott geführt“ zu haben.

Die Iraner fordern die Journalisten und Zeitungen, die die Drohung mit der Hinrichtung durch die Islamische Republik schnell dementiert haben, auf, jetzt über die Demonstranten zu sprechen, denen Moharebeh (Krieg gegen Gott!) vorgeworfen wird, und einen nach dem anderen auf die Hinrichtung zu warten.#SayTheirNames und hilf #StopExecutionsInIran pic.twitter.com/Z0udz01GyN –@ZamArmaiti

„In dem Moment, als seine Mutter davon erfuhr, gibt es ein Video von ihr, wie sie auf der Straße aus voller Kehle heult. Es ist absolut herzzerreißend“, sagte Afshin-Jam, die die Freiwilligenorganisation Stop Child Executions gründete, in einem Interview in Nova Scotia.

„Dies ist eine rein politische Hinrichtung, um friedlichen Demonstranten eine Botschaft zu senden, ihren Aufstand zu stoppen“, sagte sie.

„Wenn die internationale Gemeinschaft nicht mit einer starken Reaktion handelt, erteilt sie die Genehmigung, weitere Hinrichtungen durchzuführen. Mindestens 10 weitere Personen sind unmittelbar von der Hinrichtung bedroht, darunter ein Arzt und seine Frau, die einem verwundeten Demonstranten geholfen haben.“

Zahlen sind unklar

Die Zahl der Verhaftungen und Todesfälle im Zusammenhang mit dem iranischen Aufstand bleibt höchst umstritten.

Amnesty International UK sagt, eine durchgesickerte Audiodatei, die BBC Persian erhalten hat, schätzt, dass es rund 15.000 Festnahmen gegeben hat, von denen viele „verschwinden, Haft ohne Kontakt zur Außenwelt, Folter und anderen Misshandlungen sowie unfairen Gerichtsverfahren ausgesetzt waren“.

Naz Gharai aus Teheran ist mit roter Farbe bedeckt, als Demonstranten die Vereinten Nationen auffordern, Maßnahmen gegen die Behandlung von Frauen im Iran während einer Demonstration in der Nähe des UN-Hauptquartiers in New York City am 19. November zu ergreifen. (Yuki Iwamura/AFP/Getty Images)

Die in Oslo ansässige Nichtregierungsorganisation Iran Human Rights sagt, die Sicherheitskräfte des Landes hätten mindestens 458 Demonstranten getötet, darunter 63 Kinder.

Am 9. Dezember berichtete Amnesty International, es habe den Tod von mindestens 44 Kindern bestätigt, die seit September von iranischen Sicherheitskräften getötet wurden. Die Todesfälle wurden Schüssen, Metallkugeln und Schlägen zugeschrieben – und in einem Fall wurde ein Mädchen in den Kopf getroffen durch eine Tränengaskanister.

Amnesty International bestätigt, dass 21 Personen die Todesstrafe droht

Eine Liste von 21 Iranern, denen die Hinrichtung droht, wurde von Amnesty International bestätigt.

Die Liste umfasste sechs Männer, die wegen „Feindschaft gegen Gott“ oder „Korruption auf Erden“ angeklagt waren, von denen fünf bereits verurteilt und für einen Gruppenprozess an das Revolutionsgericht in Teheran überwiesen wurden.

Dazu gehören Mohammad Ghobadlou, Saman Seydi (Yasin), Saeed Shirazi, Mohammad Boroughani, Abolfazl Mehri Hossein Hajilou und Mohsen Rezazadeh Gharagholou.

Drei weitere – Sahand Nourmohammad-Zadeh, Mahan Sedarat Madani und Manouchehr Mehman-Navaz – stehen vor separaten Gerichtsverfahren. Laut Amnesty beinhalten acht dieser Fälle „keine Anschuldigungen wegen vorsätzlicher Tötung“ und gehen auf mutmaßlichen Vandalismus, Brandstiftung, Zerstörung von Eigentum oder Störung der öffentlichen Ordnung zurück.“

Amnesty International sagt, dass mindestens 44 Kinder von Sicherheitskräften im Iran getötet wurden, seit die Aufstände nach Aminis Tod begannen. (Amnesty International)

Elf weitere Personen – darunter das Ehepaar Farzaneh Ghare-Hasanlou und Hamid Ghare-Hasanlou – werden laut Amnesty vor einem Revolutionsgericht in Karaj in der Provinz Alborz der „Korruption auf Erden“ beschuldigt.

Und der 26-jährige Parham Parvari, der ebenfalls wegen „Feindschaft gegen Gott“ angeklagt wurde, nachdem er bei Protesten in der Hauptstadt Teheran festgenommen worden war, als er von der Arbeit nach Hause zurückkehrte.

Iraner versammeln sich auf dem Mel Lastman Square, Toronto 2, protestieren gegen die Hinrichtung von #MohsenShekari und fordern um Hilfe der kanadischen Regierung und anderer Beamter, um sofort zu handeln und weitere Hinrichtungen unschuldiger ziviler Demonstranten im Iran zu verhindern# MahsaAmini#IranRevolution @gghamari pic.twitter.com/2fIOy0NcmE –@PanteaPeyvandi1

Afshin-Jam glaubt, dass die Schätzungen darüber, wie viele gestorben sind oder von der Todesstrafe bedroht sind, niedrig sind.

Sie sagt, dass 28 Personen Anklagen ausgesetzt sind, die die Todesstrafe nach sich ziehen könnten, darunter zwei Kinder und der iranische Rapper Saman (Yesin) Seyedi, 24.

Sie sagt, das Zentrum für Menschenrechte im Iran habe berichtet, dass seit September 475 Menschen getötet und 18.000 festgenommen worden seien.

Sie fordert die Nationen der Welt auf, die Verbindungen zum Iran abzubrechen und die Vermögenswerte von Regimebeamten und ihren Familien einzufrieren, darunter der 83-jährige Oberste Führer Ali Khamenei und Präsident Ebrahim Raisi.

„Das ist eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf“, sagte sie.

Iranisch-Kanadier mit gefährdeter Familie

Für Amir Bajehkian ist es wichtig, möglichst viele gefährdete Personen zu benennen und bekannt zu machen.

„Das ist sehr wichtig, denn das Regime will, dass die Menschen vergessen, wer hinter den Gefängnismauern steckt. Man muss darüber reden“, sagte er.

Aber er weiß, dass es Angst in der iranischen Gemeinschaft gibt.

Bajehkian setzt sich seit 2009 auf kanadischen Straßen für die Menschenrechte im Iran ein und organisiert Kundgebungen und Proteste, wohl wissend, dass ihn dies gefährden würde. Er ist seit 17 Jahren nicht mehr in den Iran zurückgekehrt.

Babaei ist ein preisgekrönter Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer in Teheran. Niemand hat von ihr gehört, seit sie festgenommen wurde. (Semiramis Babaei/Facebook)

Nach ihrem Verschwinden veröffentlichte die Iranian Playwrights‘ Association eine Erklärung, in der sie ihre Verhaftung verurteilte, ihre Freilassung forderte und „alle Formen von Einschüchterung, Gewalt und Einschränkung der Meinungsfreiheit in der Gesellschaft“ anprangerte.

Bajehkian will, dass seine Cousine aus dem Evin-Gefängnis in Teheran entlassen wird, wo sie seiner Meinung nach festgehalten wird.

Er weiß, dass das iranische Regime dort oft politische Gefangene hält und wo die iranisch-kanadische Fotografin Zahra Kazemi 2003 gefoltert und getötet wurde.

Also schreit er den Namen seines Cousins.

„Schweigen ist nicht die Lösung“, sagte er.

„Was uns zu diesem Moment gebracht hat, waren definitiv vier Jahrzehnte, in denen die Welt weggeschaut hat.“