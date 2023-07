CNN

—



Tierpfleger im Columbus Zoo and Aquarium machten am Donnerstagmorgen zwei unerwartete Entdeckungen: ein neugeborenes Gorillababy und die Nachricht, dass seine Mutter kein männlicher Gorilla war.

Der Gorilla Sully lebt seit 2019 mit seiner Mutter in der Einrichtung und galt als männlich, bis „das Gorilla-Betreuungsteam am frühen Donnerstag entdeckte, dass sie das unerwartete Gorillababy im Arm hielt“, gab der Zoo in einer Pressemitteilung bekannt.

Aber wie konnte die Einrichtung nicht wissen, dass die 8-jährige Sully tatsächlich eine Frau war? Und dass sie schwanger war?

Nun, Gorillas „haben keine ausgeprägten Geschlechtsorgane“ und Männchen und Weibchen sehen sich bis zum Alter von etwa acht Jahren größtenteils ähnlich, erklärte der Zoo in der Pressemitteilung und stellte fest, dass Männchen ihre große Größe, den silbernen Rücken und die markanten Kopfbeulen erst später im Leben entwickeln.

Zusätzlich zu den schwer zu unterscheidenden Merkmalen verfolgten die Tierärzte des Zoos, in dem der Gorilla geboren wurde, bei der Pflege einen „hands-off“-Ansatz und ließen zu, dass der Primat von seiner Mutter gepflegt wurde, stellte der Columbus Zoo fest.

Als Sully in Columbus ankam, war sie ein „junges und gesundes Tier“ und benötigte keine medizinischen Eingriffe, die früher zu der Entdeckung geführt hätten, sagte der Zoo.

Die Schwangerschaft wurde auch deshalb verpasst, weil „Gorillas selten äußere Anzeichen zeigen“, weil „Neugeborene kleiner sind als menschliche Babys und Gorillas von Natur aus einen großen Bauch haben“, heißt es in der Pressemitteilung.

Da die Tragzeit von Gorillas achteinhalb Monate beträgt, schätzt der Zoo, dass Sully im Herbst schwanger wurde.

Der Zoo sagt, dass es sich bei dem entzückenden Säugling offenbar um ein gesundes Weibchen handelt. „Die Veterinär- und Tierpflegeteams haben sich noch nicht an den Säugling gewandt, um ihnen Zeit zu geben, sich untereinander und mit dem Rest der Truppe zu verbinden, werden aber bald eine Gesundheitsuntersuchung durchführen“, heißt es in der Pressemitteilung der Einrichtung.

Später wird ein DNA-Test durchgeführt, um den Vater des Neugeborenen zu ermitteln.

Der Pressemitteilung zufolge werden die frischgebackene Mutter und das frischgebackene Baby ab Freitag den Gästen im Gorilla-Habitat des Zoos ausgestellt.

Westliche Flachlandgorillas – die Unterart, die im Columbus Zoo lebt – sind nach Angaben der International Union for the Conservation of Nature vom Aussterben bedroht. Nach Angaben des Columbus Zoos gibt es in ganz Zentralafrika schätzungsweise noch 100.000 Exemplare in freier Wildbahn. Ihre Population ist aufgrund von Lebensraumverlust, Abholzung und der Jagd auf Buschfleisch dezimiert.

Die überraschende Entdeckung baut auf der Geschichte des Gorillaschutzes im Columbus Zoo auf. Die Einrichtung „war der erste Zoo der Welt, der 1956 die Geburt eines Gorillababys begrüßte“, heißt es in der Pressemitteilung.

Sullys Säugling, dessen Name noch nicht bekannt ist, ist der 34. Gorilla, der im Zoo geboren wurde, heißt es in der Pressemitteilung. „Sie ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit zum Schutz dieser großartigen Tiere“, schrieb die Einrichtung.