Der chinesisch-kanadische Popstar Kris Wu wurde wegen Vergewaltigung und Gruppensex zu 13 Jahren Haft in China verurteilt

Ein chinesisches Gericht hat am Freitag den chinesisch-kanadischen Popstar Kris Wu unter anderem wegen Vergewaltigung zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt.

Das Pekinger Bezirksgericht Chaoyang sagte, Wu habe elf Jahre und sechs Monate für die Vergewaltigung von drei Frauen im Jahr 2020 und ein Jahr und zehn Monate für das „Verbrechen der Versammlung einer Menschenmenge zur Beteiligung an sexueller Promiskuität“ für eine Veranstaltung im Jahr 2018 erhalten, bei der er und andere angegriffen wurden zwei Frauen, die sie betrunken hatten.

Das Gericht sagte, die drei Opfer in dem Vergewaltigungsfall seien ebenfalls betrunken gewesen und hätten nicht zustimmen können.

Es hieß, man habe sich auf eine kombinierte 13-jährige Haftstrafe geeinigt und Wu würde sofort nach Verbüßung seiner Zeit abgeschoben.

„Nach den Tatsachen … der Art, den Umständen und den schädlichen Folgen der Straftat hat das Gericht das obige Urteil gefällt“, sagte das Gericht in einer Online-Erklärung.

Ein kanadischer Diplomat war vor Gericht, um das Urteil zu hören, hieß es.

Bußgeld wegen Steuerhinterziehung

Wu wurde außerdem mit einer Geldstrafe von 600 Millionen Yuan (110 Millionen Cdn) belegt, weil er Steuern hinterzogen hatte, indem er seine Einkünfte aus Auftritten, Werbung und anderen Einnahmequellen massiv falsch angegeben hatte.

Der Prozess gegen das 32-jährige ehemalige Mitglied der südkoreanisch-chinesischen Boygroup EXO im Juni fand zum Schutz der Privatsphäre der Opfer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

HÖREN | Kris Wu, einer der größten Stars Chinas, geriet in einen #MeToo-Feuersturm:

Frontbrenner18:36Kris Wu und Chinas #MeToo-Moment Der chinesisch-kanadische Pop-Superstar Kris Wu ist wegen Vorwürfen räuberischen Sexualverhaltens mit einem minderjährigen Mädchen in einen #MeToo-Feuersturm geraten, der jetzt die chinesischen Medien erfasst.

Wu ist seit August 2021 inhaftiert, während die Polizei eine Untersuchung als Reaktion auf Online-Kommentare durchführte, wonach er laut einer damaligen Polizeierklärung „wiederholt junge Frauen zum Sex gelockt“ habe.

In diesem Jahr beschuldigte ihn ein Teenager, mit ihr Sex zu haben, während sie betrunken war. Wu, im Chinesischen als Wu Yifan bekannt, wies die Anschuldigung zurück.

Der Teenager sagte dann, sieben andere Frauen hätten sie kontaktiert, um zu sagen, dass Wu sie mit Versprechungen von Jobs und anderen Möglichkeiten verführt habe. Sie sagte, einige seien unter 18 Jahre alt.

Vergewaltigung wird mit drei bis zehn Jahren Gefängnis bestraft, wobei in Ausnahmefällen härtere Strafen bis hin zum Tode verhängt werden können. Die zweite Anklage, der Wu ausgesetzt war, wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft.

Wu wuchs in Guangzhou in China und in Vancouver auf. Er verließ die Gruppe EXO 2014, nachdem er zwei Jahre lang Mitglied war, um eine Solokarriere in China zu verfolgen.

Zum Zeitpunkt seiner Inhaftierung war Wu Botschafter für 15 Marken wie Bulgari, Lancome, Louis Vuitton und Porsche, die alle sofort die Verbindung zu ihm abbrachen.