Die Chevron-Fabrik in Gorgon streikt. (Foto: Bloomberg)

Chevron

Sydney Der zweiwöchige Generalstreik, der am Donnerstag bei zwei großen LNG-Projekten des US-Energiekonzerns Chevron in Australien begann, dürfte Analysten zufolge Auswirkungen auf die weltweite Versorgung haben. Die Streiks würden die Versorgungsrisiken erhöhen, da mögliche Ausfälle Spezialkräfte vor Ort erfordern würden, um sie zu beheben, sagten Analysten von Goldman Sachs am Donnerstag.

Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit eines längeren Ausfalls, der zu einem nachhaltigen Anstieg der Gaspreise führen könnte, gering. „Ursächlich hierfür sind sowohl die möglicherweise hohen Umsatzeinbußen für den Anlagenbetreiber Chevron, die mit einem vollständigen Wegfall der LNG-Exporte verbunden wären, als auch mögliche regulatorische Eingriffe.“

Die Forschungsgruppe EnergyQuest schätzte die durch die Streiks gefährdeten Einnahmen für Chevron und seine Partner auf umgerechnet 45,6 Millionen Euro (76 Millionen australische Dollar) pro Tag. Das Gewerkschaftsbündnis reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters.