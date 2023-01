Der Chef des Roten Kreuzes besucht das russische Verteidigungsministerium – RT Russia & Formal Soviet Union

Die Ukraine, Afghanistan, Syrien, der Zugang zu Kriegsgefangenen und andere humanitäre Fragen standen auf der Tagesordnung

Die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Mirjana Spoljaric, traf am Freitag in Moskau mit dem stellvertretenden russischen Verteidigungsminister, Generaloberst Aleksandr Fomin, zusammen.

Berichten zufolge erörterten sie den Ukraine-Konflikt und insbesondere den Zugang zu Kriegsgefangenen auf beiden Seiten, aber auch andere humanitäre Fragen, einschließlich der Lage in Syrien, Afghanistan und Äthiopien.

„Seit vielen, vielen Jahren pflegen wir eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem IKRK“, sagte General Fomin, als er Spoljaric im Hauptquartier des Verteidigungsministeriums in Moskau begrüßte.

Das russische Militär habe während der russischen Operation in Syrien mit der internationalen humanitären Organisation zusammengearbeitet, stellte er fest, obwohl jetzt die Situation in der Ukraine „hat einen besonderen Stellenwert“ in den gemeinsamen Bemühungen.

Laut Fomin hielten die Ministerialbeamten im vergangenen Jahr nicht weniger als 30 Treffen mit Vertretern der regionalen IKRK-Büros ab. „Wir möchten diese sehr wichtige und notwendige Arbeit gemeinsam mit Ihnen fortsetzen“, Fomin sagte Spoljaric, der kürzlich das Amt des IKRK-Leiters übernommen hat.









Die in der Schweiz geborene Diplomatin war zu einem zweitägigen Besuch in Moskau, wo sie auch mit Außenminister Sergej Lawrow und der Menschenrechtskommissarin Tatjana Moskalkowa zusammentraf.

„Eine der Prioritäten von Präsident Spoljaric ist, dass Kriegsgefangene menschenwürdig behandelt werden und regelmäßige IKRK-Besuche erhalten.“ Das IKRK sagte in einer Erklärung zu der Reise. Die Organisation hatte Zugang zu Kriegsgefangenen auf beiden Seiten des Konflikts, aber es gibt immer noch „Tausende“ es sei nicht in der Lage gewesen, es zu besuchen, hieß es in der Erklärung und fügte hinzu, dass es versucht „voller, ungehinderter und regelmäßiger Zugang zu allen Kriegsgefangenen, wo immer sie festgehalten werden.“













„Ständiges vertrauliches und bilaterales Engagement mit Parteien des internationalen bewaffneten Konflikts“ ist für die Arbeit des internationalen Gremiums von wesentlicher Bedeutung, fügte das IKRK hinzu.

Spoljarics Besuch in Moskau kommt etwa einen Monat nach einer ähnlichen Reise nach Kiew. Beide Seiten hatten sich zuvor gegenseitig beschuldigt, die Rechte der Kriegsgefangenen verletzt zu haben.

Anfang Dezember behauptete eine Gruppe russischer Soldaten, die im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen worden waren, brutale Folter durch die Kiewer Streitkräfte erlitten zu haben. Nach Angaben der Soldaten schlugen ihre Vernehmer sie mit Schaufeln und stachen mit Messern auf sie ein, während ihre Wunden unbehandelt blieben.