Er hat Recht mit der Bündelung! Vox Media verwendet jetzt Google Meet, da es Teil unseres Google Workspace-Kontos ist, obwohl wir früher Zoom verwendet haben. Was Teams betrifft, habe ich es nie verwendet, aber es gibt immer noch ein kleines Teams-Symbol in der Taskleiste meines PCs, weil Microsoft es dort eingeklemmt hat, als ich auf Windows 11 aktualisiert habe, und es wird automatisch gestartet, wenn ich meinen Computer einschalte.

Und Microsoft ist es ständig versucht, seine Produkte zu verwenden, um Sie dazu zu bringen, seine anderen Produkte zu verwenden. Es gibt Malware-ähnliche Pop-ups in Windows 11, die Sie dazu verleiten wollen, Edge zu verwenden. Edge setzt meine Standardsuchmaschine regelmäßig auf Bing zurück. Windows ignoriert Ihre Standardbrowserauswahl, wenn Sie im Betriebssystem auf bestimmte Links klicken! In meiner Edge-Seitenleiste befindet sich ein Bing-Chat-Symbol Und in meinem verdammten Windows-Startmenü. Es fühlt sich alles ein wenig verzweifelt an.