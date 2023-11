Der CEO von Target sagt, dass die Käufer zurückhaltend sind, selbst bei Lebensmitteln

Brian Cornell, CEO von Target, sagt, dass die Käufer selbst beim Lebensmitteleinkauf zurückhaltend sind, da sie sich über ihr Budget gestresst fühlen.

In einem Interview mit Becky Quick von CNBC In der am Donnerstagmorgen ausgestrahlten Sendung betonte er, dass der Einzelhändler in sieben aufeinanderfolgenden Quartalen rückläufige Umsätze mit Bedarfsartikeln wie Bekleidung und Spielzeug verzeichnet habe, sowohl in Dollar als auch in Stück.

„Aber selbst in den Lebensmittel- und Getränkekategorien sind in den letzten Quartalen die Einheiten, also die Anzahl der gekauften Artikel, zurückgegangen“, sagte er im Interview.

Mit den Kommentaren bekräftigte Target seinen vorsichtigen Ausblick, während es sich auf die entscheidende Weihnachtszeit vorbereitet. Der Einzelhändler senkte im August seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr, obwohl eine wachsende Zahl von Ökonomen Rufe nach einer Rezession verzögerte oder verwarf und Regierungsdaten zeigten, dass sich die Inflation abkühlt.

Das Unternehmen wird am 15. November seine Gewinne bekannt geben.

Cornell sagte, das Unternehmen habe im Vergleich zu früheren Feiertagen eine Kehrtwende erlebt. Auf dem Höhepunkt der Pandemie verfügte das Unternehmen aufgrund pandemiebedingter Engpässe in der Lieferkette nicht über genügend Waren. Dann, vor einem Jahr, kam es mit zu vielen Fehlbeständen zurecht.

„Wir haben bei der Bestandsplanung dieses Jahr einen viel konservativeren Ansatz gewählt“, sagte er. „Aber wir werden uns auf die großen saisonalen Momente konzentrieren und auf den Sieg spielen, wenn wir wissen, dass der Verbraucher nach etwas Neuem sucht, nach Erschwinglichkeit, nach dem besonderen Artikel für die Weihnachtszeit.“

Cornell sagte, dass Käufer in den letzten Jahren typischerweise zu „saisonalen Zeiten“ wie Halloween oder Muttertag mehr Einkäufe getätigt hätten – ein Faktor, der in den kommenden Monaten hilfreich sein könnte.

Cornells vollständiges Interview mit CNBC wird später am Donnerstag im Rahmen von CNBC Evolve ausgestrahlt.