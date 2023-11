Der CEO von Take-Two sagt, dass sich der Verlag nach der Ankündigung von GTA 6 im „Wachstumsmodus“ befinde

Nachdem in den letzten Monaten eine Welle von Massenentlassungen nach der anderen fast jedes große Spieleunternehmen getroffen hatte, ist Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, zuversichtlich, dass der Verlag am anderen Ende eines für die Branche äußerst angespannten Jahres steht.

Im Gespräch mit IGN neben den vierteljährlichen Finanzzahlen sagte Zelnick, dass die zu Beginn dieses Jahres ergriffenen Kostensenkungsmaßnahmen die Ziele des Verlags übertrafen und dass „wir mit unserer jetzigen Struktur ein gutes Gefühl haben“.

Ein Teil dieser Kostensenkungen betrifft insbesondere die im März vorgenommenen Entlassungen bei der Marke Private Division und anderen Unternehmensbereichen, obwohl konkrete Zahlen weder genannt noch gemeldet wurden. Zelnick behauptet jedoch, dass Take-Two den schlimmsten Einbruch nach der Pandemie überstanden habe und auf einen Wachstumsschub in den kommenden Jahren vorbereitet sei.

„Wir haben die richtige Dimensionierung bereits geschafft und gehen davon aus, dass wir uns in Zukunft im Wachstumsmodus befinden werden“, sagte er.

Strauss Zelnick. Bildnachweis: Steven Ferdman/Getty Images

Take-Two blickt voraus auf GTA 6

Zelnicks Optimismus wird größtenteils durch die Zahlen des Unternehmens gestützt. Take-Two verzeichnete im letzten Quartal Nettobuchungen in Höhe von insgesamt 1,44 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 4 % gegenüber dem Vorjahr aufgrund eines leichten Rückgangs der wiederkehrenden Ausgaben entspricht, aber deutlich innerhalb der Erwartungen liegt. Grand Theft Auto 5 verkaufte sich in diesem Quartal weitere fünf Millionen Mal, sodass im Laufe seiner Laufzeit insgesamt 190 Millionen Einheiten verkauft wurden. Von Red Dead Redemption 2 wurden insgesamt über 57 Millionen Einheiten verkauft, und NBA 2K24 hatte mit 4,5 Millionen verkauften Einheiten einen soliden Start – nicht ganz so hoch wie die fünf Millionen von NBA 2K23 im gleichen Zeitraum, aber nicht weit davon entfernt.

Aber was die Erwartungen an ein kommendes Gangbuster-Take-Two-Jahr wirklich antreibt, ist natürlich GTA 6. Der Verlag kündigt seit Mai dieses Jahres ein „mit Spannung erwartetes Jahr“ im Geschäftsjahr 2025 (Anfang April 2024) an.

„Wir gehen davon aus, dass wir mit der Einführung mehrerer bahnbrechender Titel in diese neue Ära eintreten werden, von denen wir glauben, dass sie neue Maßstäbe in unserer Branche setzen und es uns ermöglichen werden, über 8 Milliarden US-Dollar an Nettobuchungen und über 1 Milliarde US-Dollar an bereinigtem, uneingeschränktem operativen Cashflow zu erzielen“, sagte Take-Two zu der Zeit. „Wir gehen davon aus, dass wir diese Dynamik aufrechterhalten können, indem wir im Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus noch höhere Betriebsergebnisse liefern.“

Wir haben bereits die richtige Dimensionierung vorgenommen, die wir für notwendig hielten, und wir gehen davon aus, dass wir uns in Zukunft im Wachstumsmodus befinden werden

Damals sagten wir voraus, dass dies ein Vorbote des nächsten Grand Theft Auto sei, und unsere Vorhersage scheint kurz davor zu stehen, wahr zu werden, da Entwickler Rockstar erst heute Morgen bestätigte, dass er Anfang Dezember einen Enthüllungstrailer veröffentlichen würde.

Aber selbst wenn Grand Theft Auto 6 der größte Geldverdiener ist, wird es nicht allein der Gewinner sein.

Take-Two hat derzeit bis zum Geschäftsjahr 2026 insgesamt 52 Spielveröffentlichungen geplant, darunter das lang erwartete Spiel Judas von Ghost Story Games und die reguläre Liste jährlicher Sporttitel. Vermutlich könnte dazu auch das mysteriöse NFL-Arcade-Spiel des Herausgebers gehören, was auch immer bei 31st Union los ist, ein neues Bioshock, ein neues Spiel von Moon Studios über Private Division und natürlich die laufenden Einnahmen von Red Dead Online und was auch immer der Nachfolger von GTA Online sein mag endet.

Games hat weiterhin mit Entlassungen zu kämpfen

Es ist erwähnenswert, dass viel Arbeit, selbst viel erfolgreiche Arbeit, Entlassungen nicht verhindert. Viele Unternehmen, die in diesem Jahr Entlassungen meldeten, meldeten auch Rekordumsätze. Bioware hat 50 Entwickler entlassen, obwohl das Unternehmen kurz vor der Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Dragon Age: Dreadwolf stand. Unternehmen mit erfolgreichen laufenden Spielen wie Bungie mit Destiny 2 und Epic Games mit Fortnite haben dieses Jahr Hunderte entlassen.

Niemand, nicht einmal Zelnick, macht Versprechungen. Aber er gab einen Einblick, warum Take-Two der Meinung war, dass die Sache auf absehbare Zeit höchstwahrscheinlich ungewiss sei.

„Was die Branche angeht, glaube ich schon, dass die Menschen während der Pandemie ein bisschen fett und glücklich geworden sind“, sagte er. „Ich denke, viele hatten die Vorstellung, dass die Musik niemals aufhören würde. Das war nicht unsere Wahrnehmung. Auf Nachfrage sagten wir, dass wir damit rechnen, dass die Nachfrage nach der Pandemie höher sein wird als vor der Pandemie und niedriger als während der Pandemie.“ . Das ist passiert. Ich denke also, dass wir hinsichtlich unserer Mitarbeiterzahl relativ gut dastanden. Jedes Mal, wenn wir uns von jemandem trennen müssen, ist es traurig. Es ist zutiefst traurig, weil uns unsere Kollegen so am Herzen liegen. Aber wir fühlen uns dass wir für die Zukunft gut aufgestellt sind und nicht damit rechnen, auf diese Weise herausgefordert zu werden.“

Rebekah Valentine ist leitende Reporterin für IGN. Hast du einen Story-Tipp? Senden Sie es an rvalentine@ign.com.