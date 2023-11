Jim Taiclet, CEO von Lockheed Martin, sagte am Dienstag gegenüber Jim Cramer von CNBC, dass die USA in digitale Technologie investieren müssen, um sich auf die Zukunft vorzubereiten.

„Was wir in unserem Unternehmen versuchen, ist, eine Art Wegbereiter zu sein, um 21 voranzutreibenst „Wir müssen die digitalen Technologien des Jahrhunderts in unsere Streitkräfte und die Landesverteidigung integrieren“, sagte Taiclet. „Wir müssen wirklich die gesamte amerikanische Industrie zusammenbringen und mobilisieren, wenn Sie so wollen, um daran zu arbeiten.“

Taiclet fügte hinzu, dass Lockheed Allianzen mit Unternehmen wie Nvidia, Microsoft und Intel unterhält, um digitale Technologie schneller in den Verteidigungssektor zu bringen.

Die Aktien von Lockheed stiegen im Oktober, nachdem das Unternehmen ein besser als erwartetes Quartal meldete und geopolitische Spannungen die Nachfrage nach seiner Militärausrüstung ankurbelten. Die Biden-Regierung strebt ein Sicherheitshilfepaket in Höhe von 105 Milliarden US-Dollar an, um die Sicherheitsbedürfnisse von Verbündeten wie der Ukraine und Israel zu unterstützen.

Laut Taiclet ist Lockheed in der Lage, seine F35-Flugzeuge mit den richtigen Investitionen der Regierung und seiner Zulieferer zu verdoppeln, aber es könnte einige Jahre dauern. Er sagte auch, dass das Unternehmen vor einigen Jahren gebeten worden sei, die Produktion einiger der in der Ukraine wirksamen Systeme – wie der Patriot-Rakete – zu verdoppeln, und fügte hinzu, dass es dabei sei, diese Munition um etwa 60 % zu erhöhen.

„Wir wollen in der Offensive und in der Defensive agieren und die neueste Technologie nutzen, um dies tatsächlich zu erreichen“, sagte er.