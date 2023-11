Das neue Unternehmen Bed Bath & Beyond gab am Montag bekannt, dass sein CEO Jonathan Johnson in einem plötzlichen und überraschenden Schritt sofort von seiner Position zurücktritt.

Johnson war seit 2019 CEO von Overstock. Er leitete das Unternehmen durch die Übernahme von Bed Bath & Beyond Anfang des Jahres und die Änderung des Firmennamens in Beyond Inc., die am Montag in Kraft trat.

David Nielsen, Präsident von Beyond und ehemaliger Geschäftsführer von Payless ShoeSource, hat die Position des Interims-CEO übernommen, während der Vorstand nach einem festen Kandidaten sucht.

„Nach der kürzlichen Übernahme der Marke Bed Bath & Beyond und der Umbenennung unseres Unternehmens in Beyond, Inc. kamen der Vorstand und Jonathan zu dem Schluss, dass dies der ideale Zeitpunkt für einen Führungswechsel ist, um das Unternehmen voranzubringen“, sagt Allison Abraham, Vorstand von Beyond Vorsitzender, sagte in einer Erklärung.

Das Unternehmen sagte, Johnsons Abgang sei „im gegenseitigen Einvernehmen“ zwischen ihm und dem Vorstand erfolgt, um das Unternehmen an eine neue Führung zu übergeben, doch der Schritt erscheine immer noch plötzlich. Vor etwa zwei Wochen hatte das Unternehmen Reportern mitgeteilt, dass Johnson am Montag in New York sein würde – am selben Tag, an dem die Änderung des Firmennamens in Kraft trat – und dass er am Nachmittag für Besprechungen zur Verfügung stehen würde.

Das Unternehmen antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme mit der Bitte um zusätzliche Informationen.

„Während das Unternehmen den Weg zu Beyond ebnet, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für mich, auch das nächste Kapitel meiner Karriere aufzuschlagen“, sagte Johnson in einer Erklärung. „Es war mir eine Ehre, mit solch einem außergewöhnlichen Team zusammenzuarbeiten. Ich bin zuversichtlich, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um als größeres und besseres Beyond eine größere Reichweite zu erreichen.“

Johnson war seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen und übernahm die Geschäftsführung, nachdem der Gründer und ehemalige CEO Patrick Byrne offengelegt hatte, dass er eine Beziehung zu einem russischen Spion hatte.