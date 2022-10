Der CEO der Bank of America macht sich keine Sorgen um die Schuldenfinanzierung

Der CEO von Bank of America einer der Finanziers von Elon Musk Twitter Übernahme, scheint sich über den Deal keine Sorgen zu machen.

CNBC berichtete am Donnerstag, dass Musk jetzt für Twitter verantwortlich ist. Binance, einer der Investoren des Deals, teilte CNBC mit, dass die Übernahme abgeschlossen sei.

Nachdem Musk im April erstmals angekündigt hatte, Twitter zu kaufen, sicherte er sich eine Eigenkapitalfinanzierung von einer Reihe von Investoren, darunter Technologieunternehmen, sowie eine Fremdfinanzierung von einer Reihe von Investmentbanken. Eine davon war die Bank of America.

Aber angesichts der Talfahrt bei Technologieaktien in diesem Jahr und der Vorsicht der Anleger bei riskanten Vermögenswerten könnte es schwierig sein, diese Schulden an die Anleger weiterzuverkaufen, was bedeutet, dass die Banken möglicherweise an den Schulden festhalten müssen.

Das Wall Street Journal berichtete am Mittwoch, dass die Investmentbanken die Schulden möglicherweise bis zum nächsten Jahr halten, bevor sie sie verkaufen. Das Kreditanalyseunternehmen 9fin schätzt, dass die Banken Verluste in Höhe von 500 Millionen US-Dollar erleiden könnten, wenn sie die Schulden im aktuellen Umfeld verkaufen würden.

In einem Interview mit CNBC am Freitag schien Brian Moynihan, CEO der Bank of America, jedoch unbeeindruckt.

Auf die Frage, ob er wegen des Deals den Schlaf verlieren würde, sagte er: „Ich habe Experten, die sich um die Kunden kümmern, und ich verliere nicht den Schlaf. Ich verliere den Schlaf für viele andere Dinge, aber nicht dafür.“

Die Banken, die sich zur Finanzierung des Deals verpflichtet hatten, haben laut Wall Street Journal damit begonnen, die Gelder auf ein Treuhandkonto zu überweisen. Wenn die Übernahme abgeschlossen ist, werden die Mittel an Musk übergeben, um den Deal zu finanzieren.

Es gab noch keine offizielle Bestätigung, dass der Deal abgeschlossen wurde, aber Musk spielte in einem Tweet auf den Abschluss an, in dem es hieß: „Der Vogel ist befreit“, was sich auf das blaue Vogel-Logo von Twitter bezog.