Bevor Sahra Wagenknecht lospoltert, trinkt sie erst einmal einen Schluck Wasser. Die Linkspolitikerin entfaltet ihre Notizen, lehnt sich an das Rednerpult im Plenarsaal – und erhebt ihre Stimme:

Die Rede, die Wagenknecht im September 2022 im Bundestag halten wird, ist beispielhaft: in dem Sinne, dass der Politiker auf vermeintliche oder tatsächliche Ängste der Menschen eingeht. Und insofern wird das Stichwort Angst im Bundestag zuletzt häufiger als je zuvor verwendet. Die Analyse aller Parlamentssitzungsprotokolle von 1949 bis Mai 2021 zeigt einen deutlichen Anstieg.

Für die Auswertung berücksichtigte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) alle Wortmeldungen, in denen das Wort „Angst“ oder daraus abgeleitete und kombinierte Wörter vorkommen. Bezogen auf alle Äußerungen sprachen die Abgeordneten 2019 am häufigsten über Angst – nämlich in rund 3 Prozent der Fälle. Da auch kurze Wortmeldungen etwa des Bundestagspräsidiums einfließen, dürfte der Anteil für die eigentlichen Reden noch höher ausfallen.

Der Bundestag durchlief mehrere Phasen, bevor er diesen historischen Höhepunkt der Angst erreichte: In den ersten Parlamentsjahren nach dem Zweiten Weltkrieg war die Tendenz – mit einer Ausnahme – rückläufig. Im Jahr 1958 gab es so viele Reden, in denen der Begriff Angst verwendet wurde wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Es ist das Jahr, in dem der Bundestag über die nukleare Aufrüstung der Bundesrepublik beraten hat. Mitglieder von SPD und FDP kämpfen gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Initiativen gegen den „atomaren Tod“. Die Union unter Bundeskanzler Adenauer hält solche Befürchtungen für übertrieben. Im März 1958 stimmte sie nach hitzigen Debatten schließlich für den Einsatz von Atomwaffen unter dem Oberkommando der NATO.

Danach lässt der Protest im Bundestag nach und es beginnt eine Phase von rund zwanzig Jahren, in der von Angst im Bundestag kaum noch die Rede ist – trotz Mauerbau, Ölkrise und anderen einschneidenden Ereignissen. Dietmar Till, Professor für Allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen, führt dies auf die damals vorherrschende politische Kultur zurück: „Nach dem Ende des Dritten Reiches und der hochemotionalen Propaganda von Adolf Hitler und Joseph Goebbels gab es Vorbehalte gegenüber Emotionen und.“ Pathos im Parlament. Dies dürfte der Grund dafür sein, dass die Abgeordneten den Begriff „Angst“ in maßvoller Weise verwendeten.

Abgeordnete mit Zukunftsangst: Emilia Fester sucht Zuversicht Die junge Bundestagsabgeordnete Emilia Fester spricht offen über ihre Zukunftsängste. Ihre Bewältigungsstrategie: Politik machen. Doch für den Grünen-Politiker ist der Parlamentsbetrieb in Berlin eine Achterbahnfahrt zwischen Hoffnungen und Sorgen.

Ab den 1980er Jahren begann der Bundestag wieder häufiger über Angst zu sprechen. Das könnte mit einer neuen Partei zu tun haben, die bei der Bundestagswahl 1983 auf die parlamentarische Bühne trat: den Grünen. Bis nach der Jahrtausendwende waren es vor allem ihre Politiker, die die Angst zum Thema machten.

Rhetorik-Professor Till weist darauf hin, dass die Grünen in ihrer Anfangszeit oft von Krisen gesprochen haben. Besonders häufig findet sich das Wort in den Grundsatzprogrammen der Partei. „Krisen und Ängste hängen zusammen. Das Waldsterben als Krise war Anfang der 1980er Jahre ein großes Thema für die Partei. „Es war sehr emotional“, erklärt er. Mit den Grünen sind auch im Bundestag Gefühle zurückgekehrt.

Doch das hielt nicht lange an: Seit 2005 sind die Grünen die Partei, die am seltensten über Angst spricht. „Sie haben ihre Kommunikation im Laufe der Zeit professionalisiert. Trotz der immer dringlicher werdenden Klimakrise wollen die Grünen nicht länger für Verunsicherung sorgen. Stattdessen will sich die Partei auf ihre Lösungen konzentrieren.“ Starke Emotionen zu wecken ist kontraproduktiv.

Der jüngste Sprung der Angstreden im Bundestag begann im Jahr 2015. Mit der „Flüchtlingskrise“ wird erneut ein Thema emotional diskutiert, das gilt auch für die Corona-Pandemie ab 2020. Und wieder einmal ist die AfD eine junge Partei Das ist auf dem Vormarsch und spricht am häufigsten von Angst. Bei beiden Themen versucht sie, sich deutlich von allen anderen abzugrenzen.

„Die AfD ist eine Partei der Angst. „Es gehört zur populistischen Strategie, mit starken negativen Emotionen alles Vernünftige auszuschalten, wenn man keine überzeugenden Argumente hat“, erklärt Till. „Das ist in der Rhetorik seit zweieinhalbtausend Jahren bekannt. Emotionen wie Angst beeinflussen, wie überzeugend Menschen eine Rede finden.“ Gleichzeitig verunsichert das Gefühl der Angst die Menschen. Mit Erfolg, wie der Wissenschaftler erklärt: „Die populistischen Redner bieten mit vereinfachenden Argumenten einen Ausweg aus diesem Gefühl.“

Dass die AfD eine besondere Faszination für das Thema Angst hat, zeigt sich auch bei der Betrachtung einzelner Politiker. In der Liste der aktiven Abgeordneten, die am häufigsten über Angst sprechen, ist die Partei mehrfach vertreten – darunter Fraktions- und Parteichef Tino Chrupalla. In jeder fünften Rede bringt er das Thema zur Sprache.

Warum? Darauf will der AfD-Politiker auf RND-Anfrage nicht antworten. Doch ein genauerer Blick auf seine Reden offenbart eine scheinbar clevere Strategie: Wenn Chrupalla das Wort verwendet, wirft er oft anderen Parteien vor, sie würden mit ihrer Politik die Menschen verängstigen. Auf diese Weise greift er seine Gegner an, ohne konkrete Bedenken benennen zu müssen.

Sahra Wagenknecht hingegen bringt sehr deutlich zum Ausdruck, welche Ängste sie meint. „Ich möchte den Menschen klar machen, dass die Unsicherheit, die sie erleben, das Ergebnis politischer Entscheidungen ist und dass dies auch durch eine bessere Politik in anderen politischen Konstellationen geändert werden könnte.“ „Ich denke, das ist eine wichtige Aufgabe in einer Demokratie“, erklärt der Linken-Politiker dem RND.

Wagenknecht sieht in einer Überemotionalisierung keine Gefahr: „Gefahren für ein funktionierendes Gemeinwesen entstehen, wenn die Sorgen vieler Menschen auf Dauer nicht ernst genommen werden.“ Deshalb halte ich es für gefährlicher, wenn Ängste vertuscht werden, wie es derzeit der Fall ist.“ Dieser Ansatz ist auffällig: In rund 22 Prozent der Reden spricht Wagenknecht über das Thema.

Fast genauso häufig verwendet Michael Roth den Begriff – in knapp 18 Prozent der Reden. Das überrascht den SPD-Außenpolitiker. Er sehe sich „in der Rolle eines Ermutigers, nicht eines Angstmachers“. Tatsächlich verwendet Roth das Wort meist in einem anderen Kontext als Chrupalla und Wagenknecht.

Roth erklärt auf RND-Anfrage: „Ich möchte mit meinen Reden keine Ängste schüren, sondern mit überzeugenden Argumenten die Ängste der Menschen zerstreuen.“ Aber dazu muss ich klar benennen, was den Menschen Angst macht: Krieg, Globalisierung, Arbeitslosigkeit.“ Sonst würde er die Realität im Leben der Menschen ignorieren.

Der SPD-Politiker erkennt aber auch, dass es negative Auswirkungen haben kann, über die Sorgen der Menschen zu sprechen – insbesondere wenn sie auf Falschinformationen basieren: „Wenn diese Ängste immer mehr Raum in unseren politischen Debatten einnehmen, dann verstärkt das die Angstgefühle der Bürger.“ Es ist wie ein Teufelskreis. Angst frisst die Seele.“ Die demokratischen Parteien würden sich also auf einem schmalen Grat bewegen: Einerseits müssen sie Bedenken ernst nehmen, andererseits dürfen sie nicht ständig den Teufel an die Wand malen.

Junge Abgeordnete neigen eher dazu, im Plenum über Ängste zu sprechen – insbesondere im letzten Jahrzehnt. In dieser Analyse werden alle Politiker unter 40 Jahren in die junge Altersgruppe einbezogen. Rhetorikprofessor Till vermutet dahinter psychologische Effekte: „Junge Menschen scheinen größere Zukunftsängste zu haben.“ Sie denken offensichtlich, dass es notwendig ist, dieses Problem anzugehen.“ Ältere Menschen verfügen möglicherweise über Bewältigungsstrategien für ihre Ängste und würden diese als weniger drängend ansehen.

Allerdings zeigen die Daten nur geringe Unterschiede zwischen den Geschlechtern. In den ersten Bundestagsjahren lagen die Werte bei Frauen deutlich höher als bei Männern. Da es damals jedoch nur wenige weibliche Abgeordnete gab, könnten die Zahlen verzerrt sein. Das Klischee, dass Frauen häufiger über Gefühle sprechen, bestätigt sich im Gesamtbild nicht. „Abgeordnete sind professionelle Redner. Wenn sie über Angst sprechen, tun sie dies bewusst. „Auf die eigene Emotionalität konnte man es ohnehin nicht zurückführen“, erklärt Till.

Wer über die Anliegen der Menschen redet, muss sich überlegen, wann es sich lohnt. Sortiert man die Reden, in denen Abgeordnete mehr als einmal über Angst gesprochen haben, nach Themen, so ergeben sich verschiedene Trends.

Das Thema, über das Abgeordnete am häufigsten über Angst sprechen, ist AIDS. Auch andere Themen, die potenziell direkt den eigenen Körper betreffen, stehen weit oben im Themenranking: Abtreibung, Sterbehilfe und Corona. Offenbar ist es für die Politik sinnvoll, sich mit den damit verbundenen Ängsten auseinanderzusetzen. Den Themen ist gemeinsam, dass sie zu bestimmten Zeiten beliebt sind: Sterbehilfe zum Beispiel in den 2010er Jahren, Corona um 2020.

Auch über die Atombombe und die Atomenergie diskutieren Abgeordnete oft im Zusammenhang mit Ängsten. Dabei geht es auch um Lebensgefahr. Allerdings scheinen die beiden Themen ihren Schrecken weitgehend verloren zu haben: Der Höhepunkt der jeweiligen Erwähnung von Angst in diesem Zusammenhang lag in den 1980er Jahren.

Anders verhält es sich bei wirtschaftlichen Themen: Ängste vor Arbeitslosigkeit, Finanzkrisen und Staatsverschuldung kommen im Laufe der Jahrzehnte immer wieder auf. Auch die Themen Bildung und Migration sind Dauerbrenner.

Viele der Top-Angstthemen finden sich auch in den Reden von Sahra Wagenknecht – doch sie sieht sich in einer einsamen Lage. Weil sich viele Menschen politisch nicht vertreten fühlten, „wäre es sehr wichtig, dass es wieder eine Kraft gibt, die sich energisch für die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung einsetzt“, betont sie.

Ihre aktuelle Partei, die Linke, sticht nicht besonders heraus, wenn es darum geht, über Ängste zu sprechen. Doch schon länger gibt es Gerüchte darüber, dass Wagenknecht die Partei verlässt und eine neue gründet. Vielleicht gründet sie dann die erste selbsternannte Anti-Angst-Partei.