Der Bundesprozess gegen den Verdächtigen des Pelosi-Angriffs beginnt in San Francisco

SAN FRANCISCO – Der Mann, der beschuldigt wird, in das Haus der ehemaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in San Francisco eingebrochen zu sein, ihren Mann mit einem Hammer erschlagen und versucht zu haben, sie zu entführen, stand am Donnerstag vor Gericht.

Die Eröffnungsreden begannen im Bundesprozess gegen David DePape, der laut Staatsanwaltschaft den damals 82-jährigen Paul Pelosi angegriffen hatte und nur wenige Tage vor den Zwischenwahlen im letzten Jahr Schockwellen durch die politische Welt ausgelöst hatte. Der Angriff in den frühen Morgenstunden des 28. Oktober 2022 machte auch deutlich, wie Verschwörungstheorien und Fehlinformationen, die sich online verbreiten, politische Gewalt anheizen können.

DePape bekannte sich der versuchten Entführung eines Bundesbeamten und des Angriffs auf das unmittelbare Familienmitglied eines Bundesbeamten nicht schuldig. Paul Pelosi wird voraussichtlich nächste Woche aussagen.

DePape veröffentlichte in einem Blog und einem Online-Forum Tiraden über Außerirdische, Kommunisten, religiöse Minderheiten und globale Eliten. Er stellte die Ergebnisse der Wahl 2020 in Frage und wiederholte die unbegründete, rechte QAnon-Verschwörungstheorie, die behauptet, die US-Regierung werde von einer Kabale teufelsanbetender Pädophiler geführt. Die Websites wurden kurz nach seiner Festnahme gelöscht.

DePape, ein kanadischer Staatsbürger, zog vor mehr als 20 Jahren in die Vereinigten Staaten, nachdem er sich in Gypsy Taub verliebt hatte, einen in der Bay Area bekannten Aktivisten für Nacktheit aus Berkeley, sagte sein Stiefvater Gene DePape. In den letzten Jahren sei David DePape obdachlos gewesen und habe mit Drogenmissbrauch und psychischen Erkrankungen zu kämpfen, sagte Taub gegenüber lokalen Medien.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft schlug DePape seine Schulter durch eine Glasscheibe an einer Tür im hinteren Teil des Pelosis-Anwesens in Pacific Heights und konfrontierte den schlafenden Paul Pelosi, der Boxershorts und ein Pyjama-Oberteil trug.

„Wo ist Nancy? Wo ist Nancy?“ fragte DePape, als er gegen 2 Uhr morgens über Paul Pelosi stand und laut Gerichtsakten einen Hammer und Kabelbinder in der Hand hielt. Nancy Pelosi befand sich in Washington und stand unter dem Schutz ihres Sicherheitsdienstes, der sich nicht auf Familienmitglieder erstreckt.

Paul Pelosi rief die Notrufnummer 911 an, und zwei Polizeibeamte aus San Francisco tauchten auf und wurden Zeuge, wie DePape Paul Pelosi mit einem Hammer auf den Kopf schlug und ihn bewusstlos machte, wie Gerichtsakten zeigten.

Nancy Pelosis Ehemann, mit dem sie 60 Jahre lang verheiratet war, wurde später operiert, um einen Schädelbruch und Verletzungen am rechten Arm und an den Händen zu reparieren.

Nach seiner Festnahme soll der 43-jährige DePape einem Detektiv aus San Francisco gesagt haben, er wolle Nancy Pelosi als Geisel nehmen. Er sagte, wenn sie ihm die Wahrheit sagen würde, würde er sie gehen lassen und wenn sie lüge, würde er ihr „die Kniescheiben brechen“, um anderen Kongressmitgliedern zu zeigen, dass es „Konsequenzen für Handlungen“ gebe, so die Staatsanwaltschaft.

Ein Rucksack, den DePape bei sich trug, enthielt nach Angaben der Polizei neben Kabelbindern auch Klebeband und ein Seil.

Der Angriff wurde mit den Körperkameras der Beamten festgehalten. Die US-Bezirksrichterin Jacqueline Scott Corley entschied letzten Monat, dass die Jury Aufnahmen sehen darf, die zeigen, wie Paul Pelosi in einer Blutlache ums Atmen kämpft und wie Polizisten versuchen, die Blutung zu stoppen. Angela Chuang, eine der Pflichtverteidigerinnen von DePape, hatte argumentiert, dass die schockierenden Aufnahmen ihrem Mandanten schaden würden.

Corley entschied außerdem, dass Geschworene Teile eines fünfminütigen Anrufs anhören können, den DePape im Januar mit einem Fernsehreporter führte und in dem er Verschwörungstheorien wiederholte.

„Freiheit und Freiheit sterben nicht, sie werden systematisch und vorsätzlich getötet“, sagte er.

„Der Baum der Freiheit muss gegossen werden. Er braucht tapfere Männer, Patrioten, die bereit sind, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um sich der Tyrannei entgegenzustellen“, fügte er hinzu.

Empfohlen

Katherine Keneally, eine leitende Forscherin am gemeinnützigen Institute for Strategic Dialogue, sagte, der Angriff sei ein Beispiel für zunehmenden Online-Hass, Verschwörungen und falsche Narrative, die politische Gewalt beeinflussen.

„Dies geschah nicht im luftleeren Raum“, sagte Keneally.

Keneally sagte, Menschen, die solche durch Verschwörung angeheizten Gewalttaten begehen, hätten häufig mit psychischen Problemen oder anderen Lebenskrisen zu kämpfen, etwa dem Tod eines Familienmitglieds oder einer Scheidung.

„Ich kann mir keinen einzigen Fall vorstellen, in dem sich jemand gewalttätig verhalten hat und dabei ausschließlich von der Verschwörungstheorie beeinflusst wurde“, sagte sie.

DePape, der in einer Garage in der Stadt Richmond in der Bay Area lebte und gelegentliche Schreinerarbeiten verrichtete, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sagte den Behörden angeblich, er habe andere Ziele, darunter einen Professor für Frauen- und Queer-Studien, den kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom, und den Schauspieler Tom Hanks und Präsident Joe Bidens Sohn Hunter.

Eines dieser Ziele steht auf der kurzen Zeugenliste der Verteidigung, ihr Name wurde jedoch geschwärzt. Die anderen möglichen Zeugen sind DePape, der Stabschef von Nancy Pelosi, Daniel Bernal, die Extremismus- und Antisemitismusforscherin Elizabeth Yates und die Bundesverteidigerin Catherine Goulet.

Die Liste potenzieller Zeugen der Staatsanwaltschaft enthält 15 Namen, darunter den Chirurgen, der Paul Pelosi operierte, Bundesagenten, Polizisten aus San Francisco und mehrere Ersthelfer.

Im Falle einer Verurteilung droht DePape eine lebenslange Haftstrafe. Außerdem wurde er vor einem Staatsgericht wegen versuchten Mordes, Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe, Misshandlung älterer Menschen, Wohnungseinbruch und anderer Straftaten angeklagt. Er bekannte sich dieser Anschuldigungen nicht schuldig. Ein staatlicher Prozess ist nicht geplant.