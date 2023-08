Besucher der Spielemesse Gamescom in Köln probieren vor Ort neue Computerspiele aus. © Sascha Thelen/dpa

Auf der Gamescom in Köln geht es nicht nur um die neuesten Spiele. Auch eine weitere staatliche Unterstützung der Branche ist im Gespräch.

2 Minuten Lesezeit

23.08.2023 19:09:00

Zum Auftakt der weltgrößten Computerspielemesse Gamescom bekräftigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, dass die Bundesregierung die Gaming-Branche weiterhin unterstützen werde. „Mit unserem Förderprogramm für Computerspiele wollen wir weiterhin dazu beitragen, den Spiele-Entwicklungsstandort Deutschland zu stärken“, erklärte der Grünen-Politiker in Köln.

Auf die Kritik aus Politik und Wirtschaft, dass für 2024 zu wenig Fördermittel eingeplant seien und damit den Wachstumskurs der heimischen Industrie gefährden, ging er nicht ein. Habeck ist am Mittwochabend und Donnerstag zu Gast auf der Kölner Messe.

Das Ministerium will Games-Projekte im kommenden Jahr nur mit 48,7 Millionen Euro unterstützen. Das wäre weniger als in diesem Jahr, als 70 Millionen Euro zur Verfügung standen. Ursprünglich hatte das Bundeswirtschaftsministerium für dieses Jahr 50 Millionen Euro vorgeschlagen, dieser Wert wurde jedoch im Herbst 2022 aufgrund einer Intervention des Bundestags auf 70 Millionen Euro erhöht. Ob sich das im Herbst wiederholen wird, ist offen – Politiker der Ampel-Koalition im Bundestag hatten zuletzt verhalten auf die Forderung nach mehr Geld reagiert. Oppositionspolitiker sind dafür.

Der Games-Branchenverband fordert eine Aufstockung auf 120 Millionen Euro, um der steigenden Nachfrage in der Wachstumsbranche gerecht zu werden und deutsche Unternehmen international wettbewerbsfähig zu halten. Habeck verwies darauf, dass seit 2019 550 Spiele mit insgesamt mehr als 200 Millionen Euro gefördert wurden.

Der Bundeswirtschaftsminister betonte die Bedeutung der Spieleunternehmen in Deutschland. „Die Games-Branche ist eine zentrale Wachstumsbranche, die Innovationen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Simulationen, Virtual Reality und Augmented Reality vorantreibt“, sagte Habeck. „Ihre Zukunftstechnologien finden Eingang in andere Branchen und spielen nicht nur eine entscheidende Rolle im Technologietransfer, sondern auch für unsere IT-Experten von morgen.“ Die Games-Branche beschäftigt in Deutschland rund 12.000 Beschäftigte. Der Markt wird von ausländischen Anbietern dominiert, nur vier Prozent der Ausgaben für Spiele und Hardware entfallen auf heimische Unternehmen.