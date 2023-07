Berlin. Nach Angaben des Betreibers hat es im Streit um eine Entschädigung für die gescheiterte Pkw-Maut eine Einigung gegeben. Wie das Unternehmen Kapsch am Mittwoch in einer Pflichtmitteilung an die Börse mitteilte, sei „aufgrund einer mit der Bundesrepublik Deutschland getroffenen Vergleichsvereinbarung“ mit einer Zahlung des Bundes in Höhe von 243 Millionen Euro zu rechnen. Zuerst hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.

Die Maut – ein Prestigeprojekt der CSU in der damaligen Bundesregierung – wurde im Juni 2019 vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als rechtswidrig gestoppt. Unmittelbar danach kündigte der Bund die Verträge mit den vorgesehenen Betreibern, diese forderten zunächst 560 Millionen Euro Schadensersatz. Die Bundesregierung und der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wiesen die Vorwürfe strikt zurück. Anschließend folgte ein Schlichtungsverfahren.

Wissing: „Schwerer Fehler“

Die 243 Millionen Euro sollen demnach an die Firma Autoticket gezahlt werden – Betreiber der Pkw-Maut soll das Gemeinschaftsunternehmen des Mautspezialisten Kapsch und des Ticketanbieters Eventim sein. Mit der Zahlung würden „die gegenseitigen Ansprüche aus dem Betreibervertrag abgeglichen und gegenübergestellt“, erklärte Kapsch. Es wird erwartet, dass die Vergleichsvereinbarung in den kommenden Tagen finalisiert und umgesetzt wird und somit in Kraft tritt.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing bezeichnete den fälligen Schadensersatz als „bittere Summe“. Zugleich sagte der FDP-Politiker am Mittwoch in Berlin, die Bundesregierung habe Schadensbegrenzung betrieben. Ursprünglich hätte es einen Schadensersatzanspruch von über 700 Millionen Euro gegeben. Wissing nannte die gescheiterte Pkw-Maut einen schweren Fehler. Er bedauert, dass die Höhe des Schadensersatzes für Infrastrukturinvestitionen nicht zur Verfügung steht.

RND/dpa