Der Bürgermeister von Port Coquitlam, British Columbia, sagt, er sei „am Boden zerstört“ und „erschüttert“, nachdem am Samstag ein Großbrand – den die Behörden als verdächtig einstuften – eine der Grundschulen der Stadt zerstörte und einige Teile des Gebäudes bis auf die Grundmauern niederbrannte.

Am Samstagabend trafen sich Eltern mit Schulverwaltern und Mitarbeitern, während der Bezirk alternative Pläne für die Klassen der Schüler der Hazel-Trembath-Grundschule ausarbeitet.

Brad West, Bürgermeister der Stadt mit rund 60.000 Einwohnern östlich von Vancouver, sagte, er habe die Schule als Kind besucht und sein eigener Sohn sei dort Schüler.

„Wie bei allen Hazel-Familien ist mein Herz gebrochen“, sagte er auf X, früher bekannt als Twitter. „Die Gespräche mit meinem Sohn, der die 1. Klasse bei Hazel besucht, waren unglaublich hart.

„Ich bin absolut am Boden zerstört, als ich sehe, dass die Bilder von Hazel Trembath verschwunden sind. Da ich selbst ehemalige Schülerin und Elternteil einer dortigen Erstklässlerin bin, weiß ich, was für ein besonderer Ort Hazel ist.“

Nach Angaben von RCMP reagierten Rettungsdienste kurz nach 3 Uhr morgens auf den Brand am Confederation Drive. Die Schule war unbewohnt und bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Die Polizei forderte die Öffentlichkeit am Samstagabend auf, sich wegen der „potenziell gefährlichen Luftqualität“ von der Gegend fernzuhalten, was laut RCMP mehrere Tage anhalten könnte.

Der Schulbezirk hielt um 17 Uhr ein Treffen mit den Eltern ab und teilte auf seiner Website mit, dass Mitarbeiter und Administratoren „hart an einem Plan arbeiten, um das weitere Lernen für die Schulgemeinschaft zu unterstützen“.

Die Hazel-Trembath-Grundschule in Port Coquitlam wurde am frühen Samstagmorgen von Flammen erfasst und scheint in weiten Teilen bis auf die Grundmauern niedergebrannt zu sein. (Stadt Port Coquitlam/Instagram)

Der Vorsitzende des Coquitlam School Board, Michael Thomas, ein Treuhänder von Port Coquitlam, sagt, dass die Schule fast 300 Schüler vom Kindergarten bis zur 5. Klasse hat und ihr Bestes versucht, die Klassen zusammenzuhalten.

„Alle sind am Boden zerstört und stehen unter Schock“, sagte er. „Wir wissen, dass es für viele Kinder beunruhigend sein wird, und unsere entscheidende Reaktionszeit wird ihnen zur Verfügung stehen.“

Mounties sagen, dass sie den Brand untersuchen, der ihrer Meinung nach verdächtig erscheint.

Laut Coquitlam RCMP reagierten Feuerwehrleute und RCMP-Beamte an vorderster Front am Samstag kurz nach 3 Uhr morgens auf das Feuer. (Stadt Port Coquitlam/CBC News)

„Wir bitten jeden, der zum Zeitpunkt des Brandes im Bereich der Hazel-Trembath-Grundschule möglicherweise eine Videoüberwachung hatte, sich mit unseren Ermittlern in Verbindung zu setzen“, sagte Cpl. Alexa Hodgins in einer Pressemitteilung am Samstagmorgen.

„Die Polizei möchte außerdem mit allen Personen sprechen, die sich zwischen dem späten Abend des 13. Oktober 2023 und dem frühen Morgen des 14. Oktober 2023 in der Gegend aufgehalten haben.“

Das Feuer brannte bis weit in den Nachmittag hinein weiter und ließ Rauch über die Stadt steigen, während Feuerwehrleute die zerstörte Schule mit Wasser löschten.

Der Eingang der Schule war verbrannt, wie ein CBC-Reporter vor Ort beobachtete, und während einige Teile der Struktur intakt blieben, schien das Feuer mehrere Klassenzimmer ausgebrannt zu haben und die Fensterscheiben herauszublasen.

Der Schulbezirk Coquitlam sagt, dass er aktiv plant, das Lernen der Schüler zu unterstützen, während das Ausmaß des Brandschadens beurteilt wird. (Stadt Port Coquitlam/Instagram)

Mehrere Schüler und ihre Familien beobachteten die Zerstörung hinter der Feuerlinie und brachten ihre Trauer und Ungläubigkeit zum Ausdruck.

„Ich bin wirklich traurig, dass die Schule niedergebrannt ist“, sagte Nick Kalganova, der vor zwei Jahren an der Schule angefangen hat, als seine Familie nach Kanada zog.

Seine Mutter Oksana sagt, die Schule und die Lehrer seien wunderbar gewesen und sie macht sich Sorgen darüber, wohin ihr Sohn am Montag gehen wird.

„Ich hoffe, dass sie Optionen für Online-Lernen oder andere Schulen finden“, sagte sie.

Ehemalige Studenten und Gemeindemitglieder sagten ebenfalls, sie seien entkernt worden.

Abby Code, 13, sagt, dass es sich anfühlt, als hätte sie ihr Zuhause verloren, als sie sah, wie die Schule in Schutt und Asche gelegt wurde.

„Ich habe hier alle meine besten Freunde getroffen, deshalb ist es traurig, dass alle meine Erinnerungen einfach verschwinden“, sagte sie.

Der Bezirk arbeitet daran, Studenten umzusiedeln

Schulbeamte sagen, dass „alle Mann an Deck“ seien, um Orte zum Lernen für die Schüler zu finden, wahrscheinlich an anderen Schulen im überfüllten Bezirk der Stadt.

Der Schulbezirk veranstaltete am Samstag um 17 Uhr ein Informationstreffen für Schüler und Familien in der Pitt River Community Middle School in Port Coquitlam, sagte Thomas.

Die Feuerwehr und Rettungsdienste von Port Coquitlam standen vor der Veröffentlichung nicht für eine Stellungnahme zur Verfügung.