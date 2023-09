DIXON – Der Bürgermeister von Dixon verwies auf die Notwendigkeit, die Sicherheit von Bürgern und Feuerwehrleuten zu erhöhen und den Bewohnern Kosteneinsparungen zu ermöglichen. Jetzt sei es an der Zeit, darüber zu diskutieren, wie die Stadtfeuerwehr von Dixon und der ländliche Brandschutzbezirk von Dixon effektivere, kooperativere und koordiniertere Dienste schaffen können.

Der Bürgermeister von Dixon, Glen Hughes, teilte dem Stadtrat von Dixon diese Woche mit, dass er einen Brief an den Dixon Community Fire Protection District der Landkreise Lee und Ogle geschickt habe, in dem er darum bat, Empfehlungen für wahrscheinliche Verbesserungen in mehreren Bereichen und die Möglichkeit einer Zusammenlegung der beiden Abteilungen noch einmal zu prüfen. Das Ziel bestehe darin, herauszufinden, wie die Abteilungen den Service für die Bewohner verbessern, die Sicherheit der Öffentlichkeit und der Feuerwehr erhöhen und gegenüber den Gemeinden, in denen sie tätig sind, eine größere finanzielle Verantwortung übernehmen könnten, schrieb er.

Er sagte, da der Rücktritt von Dixon Rural Fire Chief Sid Aurand für Ende des Jahres geplant sei, habe er entschieden, dass es angebracht sei, zwei frühere Studien unabhängiger Experten gründlich zu lesen – die McGarth-Studie von 2008 und den WRB-Bewertungsbericht von 2017.

„Die McGarth-Studie empfahl mehrere Bereiche mit wahrscheinlicher Verbesserung, einschließlich einer möglichen Konsolidierung“, schrieb Hughes in seinem Brief an das Kuratorium von Dixon Rural. „Obwohl ich nicht sicher bin, ob eine Konsolidierung die beste Vorgehensweise ist, scheint es doch der richtige Zeitpunkt zu sein, die Diskussion fortzusetzen.“

Er teilte dem Stadtrat am Dienstagabend mit, dass er auch das zwischenstaatliche Abkommen von 2011 studiert habe, das teilweise auf der McGarth-Studie basierte. Diese Vereinbarung ermutigte Vertreter der Abteilungen, der Stadt und des Feuerwehrbezirks, sich jährlich und bei Bedarf auch öfter zu treffen, um gemeinsame Schulungsaktivitäten zu überprüfen, zu diskutieren und gegebenenfalls umzusetzen. eine jährliche Überprüfung der Ausrüstungskäufe; operative Zusammenarbeit, um mit geeignetem Personal und Ausrüstung die schnellste Reaktion zu ermöglichen; Vereinbarungen über gegenseitige Hilfe; Standardablauf; und andere Angelegenheiten von beiderseitigem Interesse.

Hughes sagte in seinem Brief, dass zwar erhebliche Fortschritte erzielt wurden, „es aber offenbar noch weitere Verbesserungen bei der betrieblichen und funktionalen Koordination für mehr Effizienz und Sicherheit zu geben scheint.“

Hughes sagte, er habe mit Stadtratsmitgliedern, dem Vorstandsvorsitzenden von Lee County, Bob Olson, und dem Stadtverwalter von Dixon, Danny Langloss, gesprochen und alle scheinen sich darin einig zu sein, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sei, weiter zu prüfen, was im Namen der Bürger getan werden kann.

Hughes schrieb in seinem Brief, dass er am Dienstag, dem 12. September, an der Vorstandssitzung des Feuerwehrbezirks teilnehmen werde, um herauszufinden, wie die Diskussionen am besten eröffnet werden könnten, in der Hoffnung, die Beziehung zwischen örtlichen Behörden und Feuerwehren zu stärken und den Stadt- und Landbewohnern zu helfen .