Der Bürgermeister und Pastor von Alabama, Bubba Copeland, stirbt durch Selbstmord

FL Bubba Copeland, ein Bürgermeister und Baptistenpastor aus Alabama, starb am Freitag durch Selbstmord, nur wenige Tage nachdem eine konservative Nachrichtenseite einen Artikel über das „geheime Leben“ des Pastors veröffentlicht und Fotos von Copeland in Frauenkleidung veröffentlicht hatte.

Der Bürgermeister, der als Pastor der First Baptist Church in Phoenix City tätig war, ging am Mittwoch auf das Problem ein und teilte den Kirchenmitgliedern mit, dass die Fotos eine Privatsache seien. Er fügte hinzu, dass der Vorfall „meine Hingabe an meine Familie und den Dienst an meiner Stadt“ nicht ändern würde , der meiner Kirche dient.“

„Ja, ich habe in einem Versuch des Humors Fotos mit meiner Frau in der Privatsphäre unseres Hauses gemacht, weil ich weiß, dass ich weder ein gutaussehender Mann noch eine schöne Frau bin“, sagte Copeland der Gemeinde. „Ich entschuldige mich für etwaige Peinlichkeiten, die durch mein Privatleben entstanden sind.“

Am Freitagnachmittag wurden die Behörden im Lee County gebeten, eine Sozialkontrolle beim Bürgermeister durchzuführen, berichtete der lokale Fernsehsender WTVM.

Copeland wurde nach Angaben der Behörden in Beulah, einer nicht eingemeindeten Gemeinde in der nordöstlichen Ecke von Lee County, gefunden.

Die Beamten begannen langsam, Copeland zu verfolgen, der schließlich anhielt, aus dem Fahrzeug ausstieg und eine Pistole hervorholte, mit der er sich das Leben nahm.

Am frühen Samstag veröffentlichte die Kirche eine Nachricht auf Facebook, in der sie sich bei den Menschen für ihre „Gebete und Ausdrucksformen des Mitgefühls und der Unterstützung“ bedankte.

„In erster Linie bitten wir Sie, die Familie von Pastor Bubba Copeland heute und in den kommenden Tagen in Ihre Gebete einzubeziehen“, heißt es in der Botschaft. „Wir freuen uns sehr über Ihre Nachrichten, Kommentare und Ihre Ermutigung. Bitte beten Sie weiterhin für uns, während wir allen Menschen Gottes Liebe weitergeben.“

Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, sich in einer Krise befindet, rufen Sie die Suicide & Crisis Lifeline unter 988 an. LGBTQ-Jugendliche werden gebeten, TrevorLifeline unter (866) 488-7386 anzurufen oder eine SMS mit „START“ an 678-678 zu senden