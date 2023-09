HBei Hubert Aiwanger selbst hat er in seiner Schulzeit ein antisemitisches Flugblatt geschrieben – oder war es sein Bruder Helmut? Die Antwort ist wohl nur den Aiwanger-Brüdern selbst bekannt. Für Bayerns stellvertretenden Ministerpräsidenten geht es um das politische Überleben, doch auch für Helmut Aiwanger könnte der Fall Folgen haben. Denn er betreibt ein Waffengeschäft in Rottenburg an der Laaber.

Alexander Wulfers Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Der Handel mit Waffen ist in Deutschland nicht einfach. Hierfür ist eine Waffenhandelserlaubnis erforderlich, wie es das Waffengesetz vorschreibt. Um diese zu erhalten, muss der Bewerber seine Fachkenntnisse nachweisen. Gleichzeitig wird aber auch die persönliche Zuverlässigkeit in Frage gestellt. Die zuständige Kommune befragt das Bundeszentralregister, die Staatsanwaltschaft, die örtliche Polizeidienststelle – und den Verfassungsschutz.

Als unzuverlässig gilt in der Regel, wer wegen vorsätzlicher Straftaten zu mindestens 60 Tagessätzen verurteilt wurde. Relevanter für die aktuelle Diskussion sind jedoch die Klauseln im Gesetz, die sich auf politische Ansichten beziehen. Auch wer Mitglied einer verbotenen Vereinigung oder einer verfassungswidrigen Partei war, gilt grundsätzlich nicht als zuverlässig, ebenso wenig, wer „gegen die verfassungsmäßige Ordnung“ oder „gegen den Gedanken der Völkerverständigung“ gehandelt hat. Auch die Mitgliedschaft in Organisationen, die solche Ambitionen verfolgen, macht einen Waffenhändler in den Augen des Gesetzes unzuverlässig. Die Zuverlässigkeitsprüfung wird mindestens alle drei Jahre wiederholt. Kommt die Behörde zu dem Schluss, dass die Zuverlässigkeit nicht mehr gegeben ist, folgt der Verlust der Gewerbeerlaubnis.

Was bedeutet das für das Unternehmen von Helmut Aiwanger? Das Verfassen des Flugblattes selbst wäre verjährt, sofern es überhaupt eine Straftat darstellt. Es käme also darauf an, ob man ihm in jüngerer Zeit rechtsextremistische Aktivitäten nachweisen könne. Auch hier sieht das Waffengesetz Fristen vor, zehn Jahre für die Mitgliedschaft in verfassungswidrigen Parteien und fünf Jahre für Bestrebungen gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Das zuständige Landshuter Landshuter Landshuter Landratsamt sah jedenfalls nach Bekanntwerden des Flugblattes Anlass genug, die Zuverlässigkeit von Helmut Aiwanger in dieser Woche einer Sonderprüfung außerhalb des regulären Turnus zu unterziehen.