Der Broadway wird seine Lichter zu Ehren von „Murder, She Wrote“-Star Angela Lansbury dimmen

CNN

—



Die Broadway-Theater von New York City planen, am Samstagabend das Licht zu dimmen, um der verstorbenen Schauspielerin Angela Lansbury zu gedenken, die diese Woche verstorben ist. Sie war 96.

Das Komitee der Theaterbesitzer wird ihr zu Ehren um 19:45 Uhr das Licht für eine Minute dimmen, teilte die Broadway League in einer Erklärung mit.

Lansbury hatte eine vielseitige, preisgekrönte Film- und Bühnenkarriere und wurde in „Murder, She Wrote“ Amerikas beliebtester Fernsehdetektiv.

„Angela Lansbury war ohne Zweifel eine der liebenswertesten Hauptdarstellerinnen am Broadway, und ihr Einfluss in der Welt des Musiktheaters wird für immer weiterleben“, sagte die Präsidentin der Broadway League, Charlotte St. Martin. „Wir betrachten sie als Broadway-Königin und Mitglied unserer Familie, während wir anerkennen, dass Hollywood sie genauso sieht.“

„Neben ihrer legendären Karriere und ihrem herausragenden Talent werden wir ihre Anmut, ihr Charisma und ihre Freundlichkeit in liebevoller Erinnerung an die großartige Angela Lansbury behalten“, fügte St. Martin hinzu.

Lansbury gab 1957 ihr Broadway-Debüt in dem Stück „Hotel Paradiso“ und wurde für sieben Tony Awards nominiert, von denen sie fünf für ihre Auftritte in „Mame“ (1966), „Dear World“ (1969), „Gypsy“ (1975), „ Sweeney Todd“ (1979) und „Blithe Spirit“ (2009).

Noch keine 20 Jahre alt, erhielt Lansbury ihre erste Oscar-Nominierung für ihr Filmdebüt in „Gaslight“ im Jahr 1944. Ihre zweite kam im nächsten Jahr für „The Portrait of Dorian Gray“ und erneut 1962 als die Mutter, die ihren Sohn verrät ihr Land in „The Manchurian Candidate“. Für die beiden letztgenannten Filme erhielt sie Golden Globes.

Sie nahm 2013 auch einen Ehrenoscar entgegen und sammelte 11 Emmy-Nominierungen für ihre Rolle als Jessica Fletcher in „Murder, She Wrote“, gewann aber nie.

Die Schauspielerin erhielt 2022 den Sonderpreis für ihr Lebenswerk. Sie war außerdem fünf Mal Gastgeberin oder Co-Moderatorin der Tony Awards, mehr als jede andere Person.