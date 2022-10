Der britische Versuch wird Wasserstoff in ein gasbefeuertes, netzgekoppeltes Kraftwerk einspeisen

Eine Anlage von Iberdrola, fotografiert in Spanien. Europa will in den kommenden Jahren eine Reihe von Wasserstoffprojekten entwickeln. Engel García | Bloomberg | Getty Images

Wasserstoff wird während eines auf 12 Monate angelegten Versuchsprojekts in ein gasbefeuertes, netzgekoppeltes Kraftwerk eingespeist. Dies ist das jüngste Beispiel dafür, wie große Unternehmen den Energieträger in ihren Betrieb und ihre bestehende Infrastruktur integrieren wollen. In einer Erklärung Anfang dieser Woche, London-gelistet Centrica sagte, dass der Wasserstoff von Centrica Business Solutions in eine Gas-Peaking-Anlage in Lincolnshire, Ostengland, eingespritzt würde. Centrica sagte, die 49-Megawatt-Anlage sei „konzipiert worden, um die Nachfrage in Spitzenzeiten oder bei geringer Erzeugung aus erneuerbaren Energien zu decken, die normalerweise weniger als drei Stunden am Tag in Betrieb sind“. „Das Mischen von Wasserstoff mit Erdgas reduziert die Gesamtkohlenstoffintensität“, fügte es hinzu.

Ein Teil der Finanzierung des Projekts stammt vom Net Zero Technology Centre, das 2017 mit Unterstützung der britischen und schottischen Regierung gegründet wurde. An dem Versuch wird auch eine Firma namens HiiROC beteiligt sein, die sich auf die Umwandlung von Kohlenwasserstoffen in Wasserstoff und ein so genanntes „festes Kohlenstoffnebenprodukt“ spezialisiert hat. Letzterer Stoff kann unter anderem in Tinten, Autoreifen und Kunststoffen verwendet werden. Am Montag gab Centrica bekannt, dass es seinen Anteil an HiiROC auf rund 5 % erhöht hat. „Es wird erwartet, dass während des Versuchs, der im 3. Quartal 2023 beginnt, nicht mehr als drei Prozent des Gasgemischs aus Wasserstoff bestehen können, was nach dem Projekt schrittweise auf 20 Prozent erhöht wird“, sagte Centrica. „Langfristig besteht die Vision darin, sich auf 100 % Wasserstoff zuzubewegen und eine ähnliche Technologie in allen gasbefeuerten Peaking-Anlagen einzusetzen[s].“

Lesen Sie mehr über Energie von CNBC Pro

Von der Internationalen Energieagentur als „vielseitiger Energieträger“ bezeichnet, hat Wasserstoff ein vielfältiges Anwendungsspektrum und kann in einer Vielzahl von Industrien eingesetzt werden. Es kann auf verschiedene Weise hergestellt werden. Eine Methode ist die Elektrolyse, bei der ein elektrischer Strom Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff spaltet. Wenn der in diesem Prozess verwendete Strom aus einer erneuerbaren Quelle wie Wind oder Sonne stammt, nennen ihn manche „grünen“ oder „erneuerbaren“ Wasserstoff. Heute basiert der überwiegende Teil der Wasserstofferzeugung auf fossilen Brennstoffen. HiiROC sagt, dass es einen Prozess namens thermische Plasmaelektrolyse verwendet, um Wasserstoff zu produzieren.