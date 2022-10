Der britische Radiomoderator Tim Gough stirbt auf Sendung

Die Rundfunkwelt trauert um einen Veteranen.

Britischer Radiomoderator Tim Gough starb am 24. Oktober im Alter von 55 Jahren, während er während seiner morgendlichen Frühstücksshow auf Sendung war. Laut einer Pressemitteilung von GenX Radio Suffolk erlitt Gough um 7:50 Uhr morgens in seinem Haus in Lackford, Suffolk, einen mutmaßlichen Herzinfarkt.

„Tim war ein äußerst erfahrener und hochtalentierter Sender mit einer Armee von Fans für seine tägliche Show“, heißt es in der Pressemitteilung. „Er ist ein sehr trauriger Verlust für das Radio und die Grafschaft Suffolk. Die gesamte GenX Radio-Familie ist schockiert und am Boden zerstört.“

James Hasellder Geschäftsführer von GenX Radio Suffolk, beschrieb Gough als einen erfahrenen Sender von über vier Jahrzehnten und sagte, der Radiosender sei „durch die Nachricht von seinem Tod gebrochen“.

„Tim persönlich zu kennen, wie ich es über 30 Jahre lang sehr eng gemacht habe, bedeutete, einen warmherzigen, fürsorglichen, lustigen Kerl zu kennen, den ich und meine Familie sehr liebten“, fuhr Hazell fort. „Ich weiß, dass seine Familie von den Hunderten von liebevollen Nachrichten, die eingegangen sind, enorm getröstet ist und in dieser verheerenden Zeit um Privatsphäre gebeten hat.“